Diễn viên Thái Lan bị tố đánh đập bạn gái cũ

Người mẫu Kaellyn tố Pawin Thanik Kamontharanon bạo hành thể xác và tinh thần trong thời gian cả hai còn hẹn hò.

Thaipost đưa tin vào ngày 23/2, người mẫu Kaellyn công bố loạt ảnh cơ thể có nhiều vết bầm, trầy xước, và tố cáo tình cũ - nam diễn viên Pawin Thanik Kamontharanon - bạo hành thể xác lẫn tinh thần.

Kaellyn nói bị ngôi sao Thái Lan trói tay chân đánh đập đến mức gãy xương trong thời gian hai người hẹn hò. Kaellyn còn đăng tải đoạn clip chứng minh cô và Pawin thực sự từng yêu nhau.

Người mẫu kể cô phải nhập viện trong tình trạng thương tích đầy mình và chịu đựng nỗi đau trong thời gian dài. "Nhưng giờ đây, sự im lặng của tôi đã biến mất. Tôi sẽ lấy máy ảnh ra và cho các bạn xem Pawin đã đánh vào đầu tôi 3-4 lần như thế nào. Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại cho GMM (công ty quản lý của Pawin) để đòi công lý", cô nói.

Pawin Thanik Kamontharanon giữ im lặng trước cáo buộc của tình cũ. Ảnh: Thaipost.

Không lâu sau lời tố của Kaellyn, đại diện đài GMM cho biết đã liên hệ với các bên liên quan để tìm hiểu, xác minh vụ việc. Nếu Pawin tấn công Kaellyn là sự thật, đài sẽ đưa ra hình phạt nặng nhất đối với diễn viên này. Trong khi đó, Pawin vẫn giữ im lặng.

Vụ lùm xùm đang làm dậy sóng showbiz Thái Lan và gây bàn tán trên mạng xã hội.

Pawin Thanik Kamontharanon sinh năm 1996, là diễn viên trẻ của đài GMM trong nhiều năm nay. Anh được biết đến với các phim My Gear and Your Gown, Dangerous Romance, Never Let Me Go, The Eclipse, P.S. I Hate You... Ngoại hình sáng là ưu điểm giúp Pawin được chú ý.

Theo Thaipost, Kaellyn (hay Thanradee Chanchaninkul) nổi tiếng sau cuộc thi Mr. & Miss Bangkok Star 2019 và được các nhiếp ảnh gia săn đón nhờ vẻ ngoài xinh xắn, gợi cảm. Cũng trong năm 2019, cô tham gia Miss Cosmo World và thắng giải Nụ cười đẹp nhất.