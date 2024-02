Victoria Beckham bị gãy chân

Tai nạn xảy ra vào ngày Valentine nhưng Victoria Beckham tưởng rằng chân chỉ bị sưng nhẹ. Sau khi đến bệnh viện, cô mới biết mình bị gãy chân.

Ngày 23/2, The Sun đưa tin Victoria Beckham chống nạng đi ăn tối ở London (Anh). Nguồn tin cho biết bà mẹ 4 con bị gãy xương chân trong lúc tập gym vào đúng ngày Valentine. Tình hình của Victoria hiện đã ổn.

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ Anh chia sẻ bức ảnh vợ đeo giày nẹp ở chân trái, kèm chú thích: "Tai nạn nhỏ mà vợ tôi gặp phải trong phòng gym hóa ra là một vết gãy".

Ban đầu, Victoria tưởng mình chỉ gặp chấn thương nhẹ, nên cô đã bị chồng trêu chọc. Beckham từng bình luận dưới bài viết cảm thán ngón chân to của vợ: "Ngón chân của em to bao nhiêu đấy? Anh chưa bao giờ nhận ra nó to đến vậy".

Victoria Beckham chống nạng ra phố ăn tối sau khi bị gãy chân. Ảnh: The Sun.

Đây không phải lần đầu cựu thành viên Spice Girls bị thương ở chân. Năm 2018, cô bị rạn xương chân cũng trong phòng tập. Tai nạn khiến Victoria không thể mang giày cao gót - món đồ từng được cô xem như vật bất ly thân. Thời trẻ, nhà thiết kế này không thích mang giày bệt.

"Tôi thậm chí ghét giày đế bệt của diễn viên múa ballet. Tôi không thể mang nó được. Tôi chỉ yêu giày cao gót", bà Beck chia sẻ, đồng thời giải thích việc mang giày cao gót giúp che đi "đôi chân xấu xí" của cô.

Theo The Sun, Victoria từng được khuyên hạn chế sử dụng đôi giày cao gần 15 cm vì nó dễ hủy hoại đôi chân mọi phụ nữ. Cho đến sau khi sinh bé Harper, cô mới chấp nhận đi giày thấp.

"Tôi không thể mang giày cao gót được nữa vì tôi đi du lịch rất nhiều. Quần áo phải đơn giản và thoải mái, giày dép cũng vậy", cô chia sẻ trên The Telegraph.