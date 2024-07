Diễn viên 'Quật mộ trùng ma' điều trị ung thư

Jeong Yun Ha có khối u từ cách đây một năm và đã tiến hành phẫu thuật. Gần đây, căn bệnh tái phát.

Osen đưa tin nữ diễn viên Jeong Yun Ha cho biết cô đang điều trị ung thư. Theo nữ diễn viên, cô phẫu thuật khối u khoảng một năm trước và tưởng bản thân đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tới tháng 5, Jeong Yun Ha nhận kết quả là căn bệnh tái phát và điều đó khiến cô lo sợ.

Thời điểm đó, Jeong Yun Ha đăng bức ảnh cô mặc áo bệnh nhân lên trang cá nhân. Nữ diễn viên bày tỏ: “Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cách đây 1 năm 3 tháng, tôi tiến hành phẫu thuật. Bây giờ, sau hơn một năm, khối u xuất hiện trở lại”.

Jeong Yun Ha cho biết cô đang điều trị ung thư. Ảnh: TVreport.

Gần đây, cô sinh thiết và được thông báo khối u lành tính nên tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ. Nữ diễn viên cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại: “Sau khi sinh thiết, bác sĩ xác định khối u không ác tính nên tôi đã tiến hành phẫu thuật. May mắn thay, tôi được thông báo tôi có thể phục hồi và duy trì sức khỏe tốt sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tôi cần gửi lời cảm ơn đến những người đã lo lắng và ủng hộ tôi trước cuộc phẫu thuật. Tôi muốn nói lời cảm ơn”.

Jeong Yun Ha ra mắt năm 2007, bắt đầu sự nghiệp với tư cách một diễn viên qua bộ phim năm 2018 That's My World. Sau đó, cô tham gia hàng loạt bộ phim khác nhau và gần đây xuất hiện với tư cách vợ của Park Ji Yong (do Kim Jae Cheol thủ vai) trong bộ phim Quật mộ trùng ma.