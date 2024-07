Go Jun Hee thất nghiệp suốt 6 năm vì tin đồn bán dâm

Sau khi vướng tin cung cấp dịch vụ tình dục cho quán bar của Seungri, Go Jun Hee bị tẩy chay và không thể đóng phim suốt nhiều năm qua.

Sports Chosun đưa tin trong chương trình mới lên sóng, nữ diễn viên Go Jun Hee bày tỏ sự tức giận vì những tin đồn xoay quanh việc cô có liên quan đến bê bối Burning Sun.

Trong vụ việc Burning Sun năm 2019, một tin nhắn trong nhóm chat của Seungri được cho là có liên quan đến Go Jun Hee. Cụ thể, tin nhắn có nội dung: "Nữ diễn viên X đang ở New York và không thể tham dự bữa tiệc tiếp đón nhà đầu tư". Thời điểm đó, Go Jun Hee đang ở New York lại chung công ty quản lý với Seungri. Dẫn tới nhiều khán giả cho rằng Go Jun Hee chuyên tiếp khách của Seungri.

Vào thời điểm đó, đại diện pháp lý của Go Jun Hee cho biết: "Chúng tôi đệ đơn kiện những cư dân mạng ác ý đã tạo ra và truyền bá thông tin sai lệch rằng Go Jun Hee là nữ diễn viên cung cấp dịch vụ tình dục tại Club Burning Sun".

Go Jun Hee rơi nước mắt chia sẻ trong chương trình.

Trong chương trình mới đây, Go Jun Hee cho biết thời điểm đó là năm 2015, khi cô quay phim ở New York. Khi bê bối nổ ra và tên của Go Jun Hee xuất hiện ở các bình luận, nữ diễn viên đã đề nghị công ty đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên, công ty của cô đã từ chối và cho rằng đó chỉ là một vài bình luận, không cần đưa ra lời giải thích, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Sau đó, Go Jun Hee quyết định tự thuê luật sư và giải quyết sự việc.

"Có những bình luận ác ý nói rằng nếu tôi thành thật thì nên tiếp tục quay bộ phim thay vì rút khỏi ê-kíp khi tranh cãi nổ ra. Có những bài viết nói rằng tôi bị loại khỏi đoàn phim. Tôi đã phải đọc từng bình luận xúc phạm ở đồn cảnh sát. Tuy nhiên, đoàn phim nói tôi hãy nghĩ ngơi nếu quá mệt mỏi. Mọi chuyện thật khó khăn", Go Jun Hee rơi nước mắt kể lại.

Go Jun Hee tiếp tục: "Tôi nghĩ nếu tôi không thể kết hôn thì sao. Là một phụ nữ, tôi đã lo lắng về điều đó. Tin đồn không đúng sự thật nhưng tôi không thể sớm quay lại làm việc. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra nhưng không ngờ 5-6 năm đã trôi qua".

Go Jun Hee sinh năm 1985, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 2003. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim She Was Pretty hay General Hospital 2.