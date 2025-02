Diễn viên 'Penthouse' cắt đứt quan hệ với gia đình

Lee Ji Ah cho biết cô đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ cách đây 10 năm. Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin người thân của cô đang tranh chấp mảnh đất trị giá 35 tỷ won.

Ngày 21/2, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên Lee Ji Ah tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với gia đình cô. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, gia đình của Lee Ji Ah đang vướng cuộc tranh chấp mảnh đất trị giá 35 tỷ won do ông của nữ diễn viên để lại. Bố của Lee Ji Ah (ông Kim) là con út trong gia đình có 12 anh chị em (7 trai và 5 gái). Liên quan đến vụ tranh chấp, ông Kim bị nghi làm giả giấy ủy quyền và con dấu của các anh trai, chị gái.

Trong thông báo mới nhất, diễn viên Lee Ji Ah cho biết: "Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ cha mẹ sau khi tự lập ở tuổi 18. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi tôi cắt đứt quan hệ với cha mẹ do lịch sử gia đình phức tạp đáng xấu hổ của tôi. Tôi không biết gì về vụ kiện tụng hay việc phân chia tài sản, tranh chấp quyền sở hữu đất đai. Tôi không liên quan gì đến những chuyện đó".

Diễn viên Lee Ji Ah. Ảnh: W Korea.

Lee Ji Ah sinh năm 1978, nổi tiếng qua các bộ phim The Legend, Beethoven Virus, Athena: Goddess of War, Me Too, Flower!, Thrice Married Woman, My Mister, The Penthouse: War in Life hay Queen of Divorce...

Năm 2011, Sports Seoul đưa tin Lee Ji Ah và biểu tượng nhạc pop/rock Hàn Quốc Seo Taiji bí mật kết hôn từ năm 1997. Họ gặp nhau năm 1993 thông qua một người bạn khi Lee Ji Ah tới Mỹ du học. Sau đó, hai người duy trì mối quan hệ yêu xa. Năm 1996, Seo Taiji giải nghệ rồi sang Mỹ kết hôn với Lee Ji Ah. Họ đệ đơn ly hôn vào năm 2006. Đến nay, hai người vẫn độc thân.