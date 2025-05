Diễn viên Ngụy Tuấn Sênh bị tai nạn nghiêm trọng

Sau vụ tai nạn xảy ra khi đang quay phim, Ngụy Tuấn Sênh có vết thương dài và sâu quanh cổ.

Nam diễn viên Jeffrey Wei - Ngụy Tuấn Sênh, vừa gặp phải tai nạn nghiêm trọng trong quá trình quay phim tại Hong Kong (Trung Quốc). Theo Mingpao, sự việc xảy ra vào ngày 3/5, khi nam nghệ sĩ đang thực hiện các cảnh quay ngoài biển.

Jeffrey đã đăng một số hình ảnh và video ngắn lên mạng xã hội về vụ việc. Video ghi lại cảnh anh nằm trên thuyền với nhiều vết máu dài và sâu quanh cổ. Phần cằm của anh cũng bị thương và chảy máu.

Ngụy Tuấn Sênh có vết thương dài ở cổ sau tai nạn. Ảnh: Mingpao.

Ngay sau vụ việc, các nhân viên trong đoàn phim đã nhanh chóng băng bó quanh cổ Jeffrey để cầm máu và đưa anh đến bệnh viện. Tại đây, Jeffrey đã tỉnh táo, bình tĩnh hợp tác với bác sĩ trong quá trình kiểm tra và điều trị.

Jeffrey chia sẻ trên mạng xã hội: “Tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi bị thương. Cảm ơn đoàn phim đã chăm sóc tôi”. Anh cũng khẳng định bản thân vẫn an toàn, trấn an người hâm mộ không cần lo lắng. Tuy nhiên, nam diễn không tiết lộ nguyên nhân cụ thể của tai nạn.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết trong ngành giải trí để lại tin nhắn chúc Jeffrey mau chóng bình phục. Công ty quản lý của Jeffrey cho biết thêm: “Jeffrey đã vô tình bị thương trong quá trình quay phim hôm 3/5. Sau khi được đoàn làm phim và nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cẩn thận. Hiện tại, anh ấy đã khỏe lại và trở về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn sự quan tâm và chúc phúc của mọi người”.

Jeffrey Wei sinh năm 1998, là một người mẫu, diễn viên và ca sĩ người Hong Kong. Anh được biết đến qua các chương trình tạp kỹ của ViuTV như Be a better man, Be on game và dự án phim I swim. Jeffrey ra mắt ca khúc solo đầu tiên The first fan vào ngày 1/1/2023, đạt vị trí số 1 trên YouTube HK Trending.