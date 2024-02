Diễn viên Hwang Jung Eum nộp đơn ly hôn lần 2

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã đệ đơn ly hôn doanh nhân Lee Young Don lên tòa án.

Hwang Jung Em đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Ảnh: The Fact.

Sáng 22/2, tờ The Fact đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum và doanh nhân Lee Young Don chia tay sau 8 năm chung sống. Vợ chồng nữ diễn viên đang làm thủ tục ly hôn. Nguồn tin thân cận nói với The Fact, Hwang Jung Eum cho rằng chồng có lỗi nên đã đệ đơn ly hôn lên tòa án.

Công ty quản lý của Hwang Jung Eum, Y1 Entertainment, tuyên bố: "Sau nhiều lần cân nhắc, Hwang Jung Eum quyết định không thể duy trì cuộc hôn nhân này và thủ tục ly hôn đang được tiến hành. Những chi tiết như lý do ly hôn không thể được tiết lộ vì đó là đời sống riêng tư".

Hwang Jung Eum và doanh nhân Lee Young Don công khai hẹn hò vào năm 2015. Họ kết hôn một năm sau đó và đón con trai đầu lòng năm 2017.

Tháng 9/2020, cả hai chia tay và nộp đơn xin hòa giải ly hôn. Gần một năm sau đó, phía Hwang Jung Eum xác nhận nữ diễn viên tái hợp với chồng. Đại diện của nữ diễn viên cho biết: "Trong quá trình hòa giải ly hôn, hai người đã chia sẻ về quan điểm cá nhân và thấu hiểu nhau hơn. Họ quyết định nối lại mối quan hệ vợ chồng thông qua cuộc trò chuyện sâu sắc". Tới 3/2022, Hwang Jung Eum sinh con trai thứ hai.

Hwang Jung Eum bên chồng con. Ảnh: Mydaily.

Hwang Jung Eum sinh năm 1985, ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Sugar vào năm 2002 với tư cách giọng ca chính. Cô rời nhóm vào năm 2004 để theo đuổi sự nghiệp solo.

Hwang Jung Eum có sự nghiệp khởi sắc ngay cả sau khi kết hôn. Sau Lucky Romance năm 2016, Hwang Jung Eum tiếp tục tham gia bộ phim hài lãng mạn The Undateables của đài SBS vào 2018. Sau đó, năm 2020, thông qua bộ phim Mystic Pop-up Bar của JTBC, Hwang Jung Eum nhận được nhiều đánh giá tích cực với diễn xuất tốt, thể hiện màu sắc, sức hút khác hẳn so với những vai diễn trước đó.

Gần đây, cô đảm nhận vai Geum Ra Hee trong bộ phim Escape of the Seven của SBS. Đây là lần đầu tiên cô đóng vai phản diện.