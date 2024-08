Điên rồ Chelsea

"Nếu có cơ hội để mang về 'số 9' mới, người có thể giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt, chúng tôi sẽ ra nỗ lực hết khả năng", HLV Enzo Maresca của Chelsea trả lời báo chí hôm 23/8.

Khi chứng kiến những tình huống xử lý vụng về của Nicolas Jackson trong trận thua 0-2 trước Man City ở vòng 1 Premier League mùa 2024/25 cuối tuần rồi, người hâm mộ chắc chắn đồng tình với HLV Maresca. Với "The Blues", thành công CLB có được thời gian thường song hành với một tiền đạo đẳng cấp - điều đã biến mất gần đây.

Hai thập niên trước, Chelsea có Didier Drogba dũng mãnh trên hàng công. Một cơn ác mộng, mãnh thú săn bàn thượng thặng trong vùng cấm địa đối phương. Sau này, đội bóng thành London sở hữu thêm Diego Costa rất đáng gờm.

Nhưng sau đó, Chelsea không còn chân sút đẳng cấp thế giới nào. Điều này ảnh hưởng lớn đến thành tích, trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút của CLB thời gian qua.

Hè 2024, Chelsea thực hiện cuộc cách mạng đội hình. Họ chi 241 triệu euro để mang về sân Stamford Bridge 10 tân binh - gần bằng cả đội hình chính. Romelu Lukaku, Raheem Sterling..., không còn nằm trong kế hoạch đại diện thành London và bị bật bãi khỏi đội bóng.

Truyền thông Anh miêu tả chiến lược mua sắm của Chelsea dưới thời chủ mới Todd Boehly như "cơn điên". Số nhân sự của họ - cả người cũ lẫn mới - có lúc vượt qua con số 40. Ngay cả khi chưa thể tống khứ hết người thừa, Chelsea giờ lại tính đến phương án chiêu mộ nhân sự mới.

Chelsea giờ có vẻ giống con tàu trôi dạt giữa đại dương. Sau hai mùa giải thảm hại cùng kế hoạch ký hợp đồng với số lượng lớn cầu thủ - phần đông đều thất bại, nhưng đội bóng vẫn không rút ra được bài học và tiếp tục đi vào vết xe đổ.

Hiện mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea là Victor Osimhen (Napoli). Đại diện phía Tây London sẽ làm mọi cách để có chữ ký chân sút người Nigeria thời gian tới. Trong trường hợp "The Blues" có Osimhem, người ta sẽ tự hỏi tương lai Jackson ra sao?

Năm ngoái, Chelsea chi gần 40 triệu euro để mua tiền đạo 23 tuổi người Senegal từ Villarreal. Khép lại mùa 2023/24, Jackson ghi 17 bàn sau 44 trận ở mọi đấu trường. Đó không phải con số quá tệ, nhưng dường như chưa thỏa mãn được giới chủ.

Có Jackson, Chelsea vẫn tỏ ra loạng choạng. Thực tế tiền đạo người Senegal chưa bao giờ là tay săn bàn đẳng cấp thế giới. Vì vậy, màn trình diễn của anh cũng rất thất thường.

Ở một ngày đẹp trời, Jackson có thể bùng nổ, tạo ra những khoảnh khắc làm người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhưng vào ngày khác, mũi nhọn này hóa "gã hề".

Cách đây vài ngày, HLV Maresca của Chelsea gợi ý về việc sử dụng Jackson và Marc Guiu trên hàng công. Tuy nhiên, ông lại nói: "Tôi rất thích Guiu, nhưng sau cùng thì cậu ấy không phải quân bài biết cách đưa bóng vào lưới".

Đã có sự mâu thuẫn qua chia sẻ của HLV Maresca. Nếu Guiu không được đem về Stamford Bridge để làm nhiệm vụ ghi bàn, vậy lý do anh có mặt tại London là gì? Đó phải chăng đơn giản như bản hợp đồng đáp ứng ông chủ Todd Boehly?

Trên Telegraph, tờ báo Anh dùng chữ "hỗn loạn" để phản ánh những gì diễn ra tại Chelsea. Họ cho rằng ông Maresca không có hoặc rất ít quyền lực cũng như tiếng nói trong cuộc họp bàn chiến lược phát triển đội bóng với thượng tầng. Điều này khiến tình cảnh của Chelsea "rối như canh hẹ".

Đồng ý rằng "The Blues" có tiền, bởi vậy dễ dàng thuyết phục được cầu thủ gia nhập CLB. Tuy nhiên, bất kỳ tân binh nào cũng cần thời gian để thích nghi và làm quen với môi trường mới.

Hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng như Chelsea chưa chắc nhận được trái ngọt. Dù vậy, giới chủ của CLB không hề quan tâm, vì thế "cơn điên mua sắm" vẫn tiếp tục, để rồi tất cả không biết kết cục ra sao.

