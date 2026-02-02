Điện mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 23/1/2026. Ảnh: Nhân Dân

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng anh dũng và sáng tạo thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, tài tình và lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em lập chiến công oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước, giành được thắng lợi to lớn, tiến tới giải phóng dân tộc, thống nhất hoàn toàn đất nước vào năm 1975 và tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện trong hơn 40 năm qua, nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế phát triển nhanh chóng và liên tục, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác quốc phòng - an ninh vững mạnh, quan hệ hợp tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vai trò, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thắng lợi và thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em giành được trong suốt thời gian qua và luôn coi những thành tựu đó là bài học quý giá, nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ cho chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ giành được thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, to lớn, có hiệu quả và kịp thời cho sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua cũng như hiện nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em làm hết sức mình tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ hiếm có này ngày càng bền vững và không ngừng đơm hoa kết trái.

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết:Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong việc giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, đặc biệt nền kinh tế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đảng Nhân dân Campuchia xin bày tỏ vui mừng về sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Ngài Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong việc thực thiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Chúc Đảng Cộng sản Việt Nam và các nhà Lãnh đạo Việt Nam thành công trong việc phát triển đất nước “trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”.