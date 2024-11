Diễn biến vụ ngôi sao hàng đầu Thái Lan bị bắt

Ngày 25/11, tờ Bangkok Post đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ chính trị gia Samart Janechaijittawanich tại tỉnh Chiang Rai sau khi người này bị truy nã vì cáo buộc nhận tiền hối lộ liên quan đến vụ gian lận của The iCon Group. Ông Samart được đưa về Bangkok vào tối 25/11 để thẩm vấn thêm.

Cơ quan điều tra nghi ngờ ông Samart đã nhận 3 triệu baht ( 86.000 USD ) từ các giám đốc điều hành của The iCon Group thông qua tài khoản ngân hàng của mẹ ông. Trong số tiền này, 2,5 triệu baht là từ giám đốc điều hành The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul (hay còn gọi là sếp Paul).

Theo Bangkok Post, người đứng đầu Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Yutthana Praedam, cho biết bà Wilawan, mẹ của ông Samart, đã nhận được khoảng 100 triệu baht (gần 2,9 triệu USD ) từ nhiều nguồn, bao gồm 2,5 triệu baht từ ông chủ Paul nói trên.

Bà Wilawan cũng nhận được tổng cộng 500.000 baht từ một nghi phạm khác, thường được gọi là sếp Peter trong vụ The iCon Group, cảnh sát trưởng Yutthana Praedam cho biết. Số tiền này được chuyển thành nhiều khoản nhỏ trong khoảng thời gian nhất định.

Tòa án hình sự ngày 24/11 đã ban hành lệnh bắt giữ ông Samart, 41 tuổi, cựu phó phát ngôn viên của Đảng Palang Pracharath.

Ông Samart bị cuốn vào vụ bê bối của The iCon Group sau khi một đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa giám đốc điều hành kiêm người sáng lập của The iCon Group, sếp Paul và một thành viên ủy ban Hạ viện không phải đại biểu quốc hội được công bố.

Ở diễn biến khác, nam ca sĩ Film Rattapoom Tokongsup đã rời khỏi Đảng đối lập Palang Pracharath (PPRP) trong bối cảnh cuộc điều tra liên quan đến vụ án The iCon Group diễn ra. Lý do là người dẫn chương trình nổi tiếng Phudit Kamnerdploy hay còn gọi là Kanchai "Num" Kamnerdploy đã đệ đơn kiện nam ca sĩ và một người phụ nữ khác.

Hai người này được cho là đã yêu cầu khách hàng tiềm năng phải trả 20 triệu baht để xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng Hon Krasae của Phudit Kamnerdploy.

Các khách hàng tiềm năng được nhắc đến là giám đốc điều hành, sếp Paul và một đại lý lớn của công ty tiếp thị trực thuộc The iCon Group. Rattapoom sau đó khẳng định bản thân vô tội và cho biết các khách hàng tiềm năng đã tham khảo ý kiến ​​của anh này để lên kế hoạch truyền thông.

Kế hoạch có ngân sách 20 triệu baht. Rattapoom cho biết anh đã bị dụ nói "20 triệu baht" trong một cuộc trò chuyện được ghi âm.

Liên quan đến vụ án The iCon Group, 18 nghi phạm bị bắt giữ vào 16/10. Theo Khaosod, DSI sẽ nộp đơn tố cáo 18 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo đa cấp. Theo kết quả từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Trung ương và kiểm tra các nhân chứng bổ sung, DSI đã thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy các nghi phạm có hành vi phạm tội của tội phạm đa cấp.

18 nghi phạm bị bắt giữ bao gồm 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya. Những người khiếu nại trong vụ án cáo buộc các đại lý tập trung vào việc tuyển dụng đại lý mới và khuyến khích họ đầu tư tiền thay vì bán sản phẩm.

Tính đến cuối tháng trước, khoảng 10.000 người đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Các nạn nhân cho biết họ đã mất tổng cộng khoảng 3 tỷ baht (gần 89 triệu USD ) thông qua các đại lý bán sản phẩm của The iCon Group.

