Diễn biến mưa dông ở TP.HCM

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên vừa có thông tin dự báo thời tiết khu vực TP.HCM trong 10 ngày giữa tháng 6.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành cơn bão số 1 trong năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và dự kiến đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khoảng ngày 14/6, sau đó suy yếu và tan dần.

Do bão di chuyển lên phía bắc, rãnh áp thấp nối với cơn bão cũng suy yếu, trong khi đó, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới đang suy yếu và rút chậm ra phía Đông, dự báo sẽ mạnh trở lại và lấn về phía Tây trong khoảng ngày 16 đến 17/6.

Dự báo từ ngày 11 đến 13/6 và ngày 20 đến 21/6, khu vực Nam bộ, bao gồm TP.HCM, sẽ có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, một số nơi mưa vừa đến rất to. Trong những cơn dông, người dân cần đặc biệt cảnh giác với lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và mưa đá, có thể gây nguy hiểm cho người dân và thiệt hại tài sản. Mưa lớn, nhất là vào chiều tối, có khả năng gây ngập sâu một số tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố.

Từ ngày 14 đến 19/6, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện rải rác vào trưa và chiều tối, tuy nhiên vẫn có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong đợt này dao động từ 31 tới 33 độ C, thấp nhất từ 25 tới 27 độ C.

Trên vùng biển TP.HCM và các khu vực lân cận, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam trong những ngày đầu phổ biến cấp 5-6, biển động; những ngày sau gió giảm xuống cấp 4-5, biển có lúc động nhẹ.

Tổng lượng mưa 10 ngày giữa tháng 6 ở ở TP.HCM xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến từ 70 tới 140 mm.

Mưa lớn ở quận 8, TP.HCM sáng 10/6 Sáng 10/6, bầu trời TP.HCM nhiều mây, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn trên diện rộng.