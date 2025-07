Diễn biến mưa dông miền Bắc, miền Trung hôm nay

Ngày và đêm nay (25/7), miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rải rác theo từng đợt, từng khu vực. Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể mưa nhiều hơn.

Nhiều nơi ở miền Bắc sẽ đón các đợt mưa dông rải rác trong ngày và đêm nay (25/7).

Đêm qua và sáng sớm nay (25/7), miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/7 đến 3h ngày 25/7 ở một số nơi trên 80 mm như Mường Tùng (Điện Biên) 144,8 mm, Tân Lập 2 (Sơn La) 115 mm, Tả Ngảo (Lai Châu) 95 mm, Con Cuông (Nghệ An) 86,8 mm và Nam Động (Thanh Hóa) 85,2 mm

Dự báo từ sáng đến đêm nay, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Nhờ mưa dông, nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay chỉ từ 30-32 độ, thấp nhất 24-26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Ngoài ra, ngày và đêm 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa tích luỹ từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Do mưa lớn còn tiếp tục, lũ trên sông Cả ở Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp. Vào 19h tối qua (24/7), mực nước trên sông Cả tại trạm Dừa là 23,79 m, dưới báo động (BĐ)3 là 0,71 m, tại trạm Nam Đàn 5,51 m, trên BĐ1 là 0,11 m.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Cả biến đổi chậm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Cả. Khu vực vùng núi Nghệ An cũng có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.