Diễn biến đợt mưa trái mùa ở TP.HCM và Nam bộ

Trong những ngày đầu tháng 12, TP.HCM và khu vực Nam bộ đang đón đợt mưa trái mùa trên diện rộng. Đến ngày 8-10/12, khu vực không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi với lượng nhỏ.

Sáng nay (3/12), bầu trời TP.HCM âm u, không có nắng, mưa rào lất phất cùng sương mù xuất hiện nhiều nơi. Theo ghi nhận của PV, hiện tượng mưa trái mùa đã xuất hiện tại TP.HCM từ ngày hôm qua đến nay.

Sáng 3/12, bầu trời TP.HCM âm u, không có nắng, mưa rào và sương mù xuất hiện nhiều nơi. Ảnh: Hữu Huy.

"Trời không có nắng, sương mù mịt từ ngày hôm qua đến sáng hôm nay, cùng với đó là mưa rào. Tôi không rõ sương mù là do độ ẩm cao hay ô nhiễm không khí, nhưng khi ra đường luôn phải đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe", chị Ngọc Anh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Tham khảo trên ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) cho thấy, nhiều khu vực tại TP.HCM có điểm đo chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe.

Cụ thể, theo ứng dụng Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP.HCM vào lúc 7h30 sáng 3/12 là 60 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³). "Nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP.HCM hiện cao gấp 12 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO", Air Visual thông tin.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mùa mưa tại Nam bộ đã kết thúc hoàn toàn trong nửa đầu tháng 11, tuy nhiên trong tháng 12 vẫn sẽ có những đợt mưa trái mùa với mưa dông trên diện rộng kéo dài một vài ngày và một vài nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong 10 ngày đầu tháng, không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh vào ngày 7/12. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, từ ngày 2-7/12 nâng nhẹ trục lên phía bắc với khả năng nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động với cường độ tương đối ổn định.

Thời tiết khu vực Nam bộ và TP.HCM trong khoảng từ ngày 2-7/12 có khả năng có mưa ở diện rải rác với một vài nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; thấp nhất 21-25 độ C, phía bắc Miền Đông 20-21 độ C.

Thời tiết khu vực Nam bộ và TP.HCM trong khoảng từ ngày 3-7/12 có khả năng có mưa ở diện rải rác với một vài nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn.

Từ ngày 8-10/12, khu vực không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi với lượng nhỏ gần như không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất giảm, vào ban đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C; thấp nhất 20-23 độ C, phía bắc Miền Đông 19-20 độ C.

Trong 10 ngày giữa tháng, thời tiết khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa hoạt động mạnh. Khoảng giữa đến cuối tuần, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nâng trục lên phía Bắc với khả năng xuất hiện một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông. Cần đề phòng khả năng vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa dông diện rộng trên đất liền khu vực.

Thời tiết khu vực Nam bộ phổ biến ít mưa và se lạnh vào đêm và sáng sớm. Sáng sớm một vài ngày có sương mù nhẹ. Đề phòng vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông di chuyển vào gây nên một đợt mưa trái mùa với một vài nơi có mưa vừa, mưa to trên khu vực.

Trong những ngày còn lại của tháng 12, thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh hoạt động mạnh. Gió Đông-Bắc chi phối khu vực có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực phổ biến ít mưa, trời se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Một vài ngày có sương mù nhẹ vào buổi sáng sớm.