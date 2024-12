TP.HCM sắp có mưa trái mùa diện rộng

Trong một vài ngày của tuần đầu tháng 12, khu vực TP.HCM sẽ xuất hiện mưa trái mùa. Đợt mưa trái mùa này có khả năng xuất hiện trên diện rộng, vài nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong tuần cuối tháng 11 vừa qua, mưa tại TP.HCM đã giảm hẳn, trong 10 ngày cuối tháng chỉ có mưa trong ngày 21, 22 và 24, những ngày còn lại không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ không đáng kể. Mùa mưa tại Nam bộ đã kết thúc. Từ đầu tháng 12, khu vực này bắt đầu chuyển sang thời tiết mùa khô.

Trong một vài ngày của tuần đầu tháng 12, khu vực TP.HCM sẽ xuất hiện mưa trái mùa. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn.

Nhận định tình hình thời tiết TP.HCM trong 10 ngày đầu tháng 12, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông vào ngày 2/12. Đợt tăng cường sau có cường độ mạnh vào ngày 7/12. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc, khoảng ngày 2-7/12 nâng nhẹ trục lên phía bắc với khả năng nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động với cường độ tương đối ổn định.

Thời tiết khu vực trong khoảng 2-7/12 chịu ảnh hưởng của hai hệ thống thời tiết là rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh suy yếu di chuyển ra đông và phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng nhẹ trục lên phía bắc.

Do đó, trong khoảng thời gian trên, khu vực TP.HCM sẽ có một đợt mưa trái mùa với khả năng mưa trên diện rộng, một vài nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất khoảng 29-33 độ C; thấp nhất khoảng 23-25 độ C.

Khoảng ngày 8-10/12, khu vực này không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi với lượng nhỏ gần như không đáng kể. Nhiệt độ giảm, vào ban đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông. Gió Đông Bắc suy yếu dần, khoảng ngày 2-5/12 phổ biến cấp 5 và cấp 5, có lúc cấp 6, ngày 7-10/12 tăng dần lên đến cấp 6, có lúc cấp 7.

Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hầu hết trong khoảng từ 30-70 mm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C.