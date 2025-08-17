Điểm yếu 'chí mạng' của sầu riêng Việt

Nhiều doanh nghiệp thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu "chí mạng" khiến sầu riêng Việt Nam mãi thua Thái Lan, nếu không thay đổi thì tình trạng hàng bị chê, trả về vẫn tái diễn.

Ngày 16/8, tại Đắk Lắk diễn ra Chương trình gặp gỡ kết nối giao thương doanh nhân Đắk Lắk và doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng kênh tiêu thụ sầu riêng và nông sản.

Tại đây, nhiều đại biểu đã thắng thắn chỉ ra những điểm yếu, hạn chế của ngành hàng sầu riêng cũng như kiến nghị các giải pháp.

Bà Hoàng Thị Thúy - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Đắk Lắk - cho biết: Việc thu mua sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên đang tồn tại thực trạng hàng một nơi, mã đóng gói, vùng trồng một nơi. Đây là bất cập cần giải quyết để giải bài toán bền vững trong thu mua, đóng gói sầu riêng.

Bà Hoàng Thị Thúy - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Đắk Lắk - phát biểu.

Chưa hết, bà Thúy nêu hiện nay đang có sự “cào bằng” giá mua giữa sản phẩm sầu riêng có - không có mã số vùng trồng. Điều này khiến chúng ta không có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Bà Thúy đặt vấn đề rằng cà phê Việt đã được định vị, được dẫn dắt bởi các công ty, tập đoàn lớn trong nước. Tuy nhiên, sầu riêng - mặt hàng hút tài lộc, được thị trường Trung Quốc ưa chuộng và đang có giá trị cao nhưng chưa được dẫn dắt bởi “đầu tàu” Việt Nam.

Theo bà Thúy, ở Thái Lan hàng hóa (trong đó có sầu riêng) muốn xuất khẩu phải có giấy kiểm dịch từ cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nước ta chưa có nên đây là hạn chế. “Chúng ta cần định vị nông nghiệp quốc gia một cách rõ ràng. Hàng hoá được kiểm soát ngay trong nước, tránh tình trạng qua nước bạn bị trả về”, bà Thúy nhấn mạnh.

Đóng gói sầu riêng xuất đi Trung Quốc.

Nhiều năm gắn bó với ngành sầu riêng, ông Nông Ngọc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cánh Đồng Vàng ở Lạng Sơn - cũng thẳng thắn chỉ ra rằng sản phẩm sầu riêng Việt Nam hiện có nhiều điểm yếu so với Thái Lan.

Theo ông Trung, nguyên nhân mấu chốt do độ ẩm. Ông Trung đã đi khảo sát các chợ đầu mối tại Trung Quốc và các vùng trồng sầu riêng ở Thái Lan. Từ đây, ông nhận thấy rằng quy định về độ ẩm trong ngành sầu riêng của Thái Lan rất nghiêm ngặt.

“Trái sầu riêng Thái Lan thường có độ ẩm đạt khoảng 68%. Nếu trái sầu riêng nào bị cắt có độ ẩm trên 68%, ngay lập tức cảnh sát có mặt. Họ đưa luật vào ngành sầu riêng để quản lý nhưng ở ta chưa có điều này”, ông Trung nói.

Ông Trung cho biết độ ẩm của sầu riêng Việt Nam thường rất cao, từ 72-75%. Độ ẩm càng cao, độ ngọt càng giảm, kéo theo thời gian bảo quản giảm xuống nên dễ bị hư hỏng, trả về.

“Đến thực tế chợ đầu mối mới thấy rõ sầu riêng của ta thua như thế nào. Khi nào hàng Thái Lan bán hết, họ mới mua hàng của ta”, ông Trung nêu thực trạng và kiến nghị cần có quy chuẩn chất lượng cho ngành hàng sầu riêng.

“Mô hình chính quyền 2 cấp đã đi vào hoạt động, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào Trung ương. Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cần kiến nghị với UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng sầu riêng của tỉnh. Thiết lập chuỗi liên kết bền vững từ nhà vườn, thương lái, doanh nghiệp thu mua và đóng gói, logistics, xuất khẩu… để nâng được chất lượng sầu riêng. Có như vậy ta mới cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí hơn Thái Lan”, ông Trung nói.

Nhân sự kiện này, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng đoàn doanh nhân Trung Quốc đã ký kết thành lập Trung tâm giao dịch trái cây ASIAN.

Các bên ký kết thành lập Trung tâm giao dịch trái cây ASIAN.

Bà Nguyễn Thị Thu An - Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk - cho biết: Toàn tỉnh có hơn 39.500 ha sầu riêng, chiếm hơn 50% diện tích cây ăn quả. Dự kiến sản lượng vụ mùa năm 2025 ước đạt trên 390.000 tấn. Trong đó, sầu riêng Đắk Lắk được xuất khẩu phần lớn sang thị trường Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thu An cũng đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị kết nối với triển vọng và tiềm năng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nông sản Việt Nam đến thị trường tỷ dân như Trung Quốc.