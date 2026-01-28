Điểm nổi bật trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo người Việt thế kỷ XX

Cuốn "Tín ngưỡng và tôn giáo An Nam" của tác giả Georges Coulet cho rằng tính dung hợp khiến người Việt thế kỷ XX có sự linh hoạt trong thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng và tôn giáo An Nam của tiến sĩ Georges Coulet ra đời trong một thời đoạn nhiều xáo trộn của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX. Bản thảo nguyên tác tiếng Pháp được hoàn thành vào tháng 6 năm 1929 tại Sài Gòn, khi xã hội An Nam đang chịu tác động đồng thời của bộ máy thuộc địa, các luồng tư tưởng phương Tây và những chuyển biến trong đời sống tinh thần bản địa.

Trong bối cảnh ấy, tác giả Georges Coulet - một trí thức người Pháp gắn bó trực tiếp với môi trường giáo dục và xã hội An Nam, đã nỗ lực ghi chép, quan sát và phác dựng một bức tranh về thế giới tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt đương thời.

Cuốn "Tín ngưỡng và tôn giáo An Nam". Ảnh: Omega+.

Trọng tâm trong nghiên cứu của Georges Coulet dựa trên việc quan sát thực địa, ở những ghi chép về cách người An Nam tin, thực hành và sống cùng tín ngưỡng. Từ đó, ông chỉ ra một đặc điểm nổi bật xuyên suốt đời sống tôn giáo An Nam là tính dung hợp.

Theo Georges Coulet, người An Nam hiếm khi tự đặt mình trong ranh giới chặt chẽ của một tôn giáo duy nhất. Họ có thể vừa là Phật tử, vừa kính Khổng Tử, vừa thờ cúng tổ tiên, tin vào các thần linh dân gian, và thậm chí tiếp nhận đức tin Kitô giáo mà không cảm thấy mâu thuẫn hay xung đột nội tâm. Chính sự linh hoạt này khiến các ranh giới tôn giáo trở nên mờ nhạt, khó phân loại bằng những tiêu chí cứng nhắc hay con số thống kê đơn thuần.

Trong quá trình trình bày vai trò và hình thức tồn tại của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và Kitô giáo trong xã hội An Nam, Georges Coulet nhắc đến tín ngưỡng vật linh và tự nhiên giáo. Đây là hệ thống niềm tin gắn chặt với đời sống nông nghiệp, với thiên nhiên, mùa màng và vận mệnh con người.

Theo tác giả, chính lớp nền tín ngưỡng bản địa này đã “An Nam hóa” mọi tôn giáo du nhập, khiến chúng không tồn tại như những hệ thống giáo lý khép kín, mà hòa tan vào đời sống thường nhật, đáp ứng những nhu cầu rất cụ thể: cầu an, cầu phúc, giải hạn, xua rủi và tìm kiếm sự yên ổn trước những bất trắc khó lường của cuộc sống. Tác giả nhận định điều này sản sinh ra một “tâm hồn An Nam” khoan dung, thực dụng, ít cực đoan và có khả năng dung nạp nhiều hệ thống niềm tin khác nhau.

Tượng Phật ngồi trên đài sen ở chùa Phật Tích. Ảnh: Tạp chí Mỹ thuật.

Tuy vậy, cuốn sách cũng có những giới hạn nhất định về góc nhìn, bởi thời điểm ra đời của cuốn sách. Đây là một nghiên cứu phản ánh góc nhìn, quan điểm riêng của Georges Coulet trong thập niên 1920, với các khung tham chiếu và định kiến không thể tách rời của một trí thức Pháp thời thuộc địa.