Diễm My hiện tại

Phim của Huỳnh Hiểu Minh rút rạp

"The Wig" do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính rút rạp sau chưa đầy 2 tuần công chiếu. Phim bị khán giả lạnh nhạt, phần lớn do lùm xùm đời tư của nam chính và bạn gái.