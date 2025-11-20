Diễm My 9X đại diện Việt Nam tham dự Bambi Awards 2025 cùng Elasten

Tối 13/11 tại Munich (Đức), diễn viên Diễm My 9X, trong vai trò “Friend of House” của Elasten, trở thành đại diện Việt Nam góp mặt tại Bambi Awards 2025.

Sự xuất hiện của Diễm My 9X tại thảm đỏ quốc tế là dấu ấn đặc biệt cho hành trình đồng hành cùng Elasten. Lễ trao giải quy tụ các nghệ sĩ quốc tế như Cate Blanchett, Heidi Klum, Naomi Campbell…

Diễm My 9X, trong vai trò “Friend of House” của Elasten, tại lễ trao giải Bambi 2025.

Tại Bambi Awards 2025, một trong những giải thưởng truyền thông danh giá hàng đầu châu Âu, sự xuất hiện của Diễm My mang đến nét chạm dịu dàng Á Đông, tiếp nối hành trình Elasten vẫn luôn theo đuổi.

Diễn viên Diễm My 9X cùng đại diện thương hiệu Elasten tại sự kiện.

Với diện mạo thanh tú, thần thái tự tin và phong cách sang trọng, Diễm My nổi bật giữa thảm đỏ quốc tế. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - độc lập, tinh tế và liên tục hoàn thiện bản thân.

Sự hiện diện của Diễm My 9X tại Bambi Awards 2025 cũng đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Diễm My nổi bật trên thảm đỏ và không gian sự kiện Bambi Awards 2025 diễn ra tại Munich, Đức.

Ra đời từ năm 1948 và được tổ chức bởi tập đoàn truyền thông Hubert Burda Media, Bambi Awards được xem là giải thưởng vinh danh “người viết nên câu chuyện của thời đại” - từ nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội đến nhân vật truyền cảm hứng. Mỗi năm, hàng nghìn khách mời là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực về văn hoá, nghệ thuật, kinh doanh và truyền thông cùng tụ hội tại Munich, biến Bambi thành một trong những thảm đỏ uy tín bậc nhất châu Âu.

Diễm My 9X gặp gỡ và chụp ảnh chung với diễn viên Cate Blanchett.

Trên cương vị nhà tài trợ chính thức trong 3 năm liên tiếp, Elasten tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu collagen cao cấp đến từ Đức và sự hiện diện mạnh mẽ tại châu Âu. Đồng hành cùng Diễm My tham dự Bambi Awards lần này là minh chứng cho cam kết của Elasten trong việc tôn vinh nhan sắc và vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt.