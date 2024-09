Điểm du lịch nào đông khách nhất kỳ nghỉ lễ 2/9?

Trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay, từ ngày 31/8 đến 3/9, TP.HCM là địa phương đón lượng khách lớn nhất, đạt gần một triệu lượt. Xếp sau là Hà Nội với hơn 672.000 lượt.

Sở Du lịch TP.HCM thông tin khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí ước đạt 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu ngành du lịch ước đạt 2.940 tỷ đồng , tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 85%.

Hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM để đón xem màn trình diễn pháo hoa tối 2/9. Ảnh: Nguyễn Huế.

Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672.900 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đón gần 59.000 lượt, tăng 35,8%; khách nội địa ước tăng nhẹ 3,6% và có xu hướng chọn nghỉ dưỡng, du lịch tại các điểm xung quanh ngoại thành. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng , tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Dòng người nối nhau vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Bảo Kiến.

Tại Khánh Hòa, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, toàn tỉnh đón hơn 578.000 lượt khách. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 756,3 tỷ đồng , tăng 14,2%. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, Khánh Hòa thu hút lượng lớn du khách từ TPHCM và các tỉnh phía nam. Ngoài đường bộ, các tuyến đường sắt TPHCM - Nha Trang, Đà Nẵng - Nha Trang cũng được du khách ưa chuộng.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống kê cho biết tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn ước đạt hơn 565.000, tăng 6,61% so với năm 2023, trong đó khách lưu trú tăng 17,42%. Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 đạt 348,218 tỷ đồng , tăng 16,65% so với năm 2023. Riêng TP Vũng Tàu đón hơn 276.000 lượt khách.

Công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 ngày đạt khoảng 80-85%. Theo Sở Du lịch tỉnh này, do ảnh hưởng của mưa trong dịp lễ nên lượng du khách tới tỉnh chưa được nhiều.

Trong 4 ngày nghỉ, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh là 455.000 lượt, đạt 119% so với cùng kỳ năm 2023 (số khách trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 là 382.000 lượt). Số lượt khách du lịch tập trung cao điểm vào các ngày 31/8 - 2/9. Tổng thu du lịch ước đạt 1.033 tỷ đồng , đạt 131% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số khách lưu trú đạt 174.200 lượt, đạt 116% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 là 150.700 lượt), chiếm 37% tổng khách đến Quảng Ninh.

Công suất sử dụng buồng phòng từ 31/8 - 2/9 tại khối cơ sở lưu trú du lịch 4 - 5 sao và tương đương đạt khoảng 80 - 90%, các cơ sở lưu trú khác đạt 45 - 55%. Riêng các ngày 31/8 và 1/9, một số địa phương có công suất phòng đạt 80 - 90% như Cô Tô, Móng Cái, Quan Lạn, Minh Châu và TP Hạ Long.

Theo ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tỉnh đón 395.700 lượt khách, tăng 20,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023. Trong đó, khách lưu trú đạt 140.500 lượt khách. Tổng thu du lịch đạt 870,5 tỷ đồng , tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Công suất phòng trên toàn tỉnh đạt từ 35 - 37%. Riêng khu du lịch Pù Luông, công suất sử dụng phòng đạt 100%. Dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh là TP Sầm Sơn, với 198.200 lượt khách.

Trước đó, theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Thanh Hóa là địa phương đón đông khách nhất trong cả nước với trên 1,5 triệu lượt - con số kỷ lục, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch của địa phương dịp lễ đạt hơn 3.800 tỷ đồng , tăng gần 33% so với 2023.

Động Từ Thức (xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đón lượng khách đông đảo tới tham quan, trải nghiệm trong dịp 2/9. Ảnh: Lê Dương.

Bình Thuận ước tính đã đón 385.000 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2023, doanh thu đạt khoảng 510 tỷ đồng . Trong dịp lễ, lượng khách tập trung đông vào 31/8 - 2/9, bình quân công suất phòng đạt từ 80 - 95%, trong đó có nhiều cơ sở đạt công suất 100%.

Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đa số từ TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương và tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, La Gi, Phú Quý.

Ninh Bình ước đón 374.000 lượt khách, tăng 67,9% so với kỳ nghỉ 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 74.000 lượt khách, tăng 276,7% so với 2023. Doanh thu ước đạt gần 650 tỷ đồng , tăng 182,6% so với 2023.

Công suất sử dụng phòng đạt bình quân 85 - 90%, riêng tối 31/8 và 1/9 công suất phòng đạt 100%.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng , tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm nay, lượng khách đến bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... tăng rất cao.

An Giang đón hơn 210.000 lượt khách du lịch, tương đương so với cùng kỳ năm 2023.

Bình Định ước đạt 204.044 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 555 tỷ đồng , tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lào Cai đón khoảng 196.500 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ, trong đó thị xã Sa Pa đón khoảng 122.770 lượt, tăng 33,2% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt khoảng 606 tỷ đồng .

Trong 4 ngày, lượng khách đến Quảng Nam ước đạt 193.000 lượt (tăng 16% so cùng kỳ 2023). Công suất phòng lưu trú bình quân đạt 55 - 60%, riêng các khách sạn 4 - 5 sao đạt 80 - 90%.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, địa phương ước đón hơn 159.000 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 35%. TP Phú Quốc ước đón 75.591 lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đón hơn 15.500 lượt, tăng hơn 170% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 347 tỷ đồng .

Hàng ngàn du khách đổ xô về tham quan, vui chơi tại Hội An (Quảng Nam) trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hà Nam.

Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt ước đạt khoảng 100.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 7.200 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 92.800 lượt khách (lưu trú ước đạt 68.200 lượt khách), tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận trong dịp lễ 2/9 ước đạt 75.000, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu ước đạt 90 tỷ đồng .

Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 46.500, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong số đó, lượng khách quốc tế tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 93 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.