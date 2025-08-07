Điểm chung của những người thành công

Muốn thành công, chúng ta phải học cách tránh xa cám dỗ. Những cuộc vui thâu đêm, hay vài món đồ xa xỉ mà bạn mua lúc cao hứng có thể khiến bạn chìm trong cái bẫy của sự hưởng thụ.

Muốn thành công, chúng ta phải nỗ lực làm việc và tránh xa cám dỗ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Quân vương bất diệt.

Chúng ta nên biến cuộc sống của mình trở nên đơn giản một chút. Bạn nên hiểu rằng, khi bạn nhập tâm làm một việc, việc đó sẽ trở thành chủ nhân của bạn. Bạn nên dành thời gian và tinh lực của mình để chuyên chú làm việc có hiệu quả.

Chúng ta không cần quá nhiều bạn bè hay phải thường xuyên tham gia vào những cuộc vui, hãy biết cách từ chối và đơn giản hóa vòng tròn xã hội. Quá nhiều hoạt động dư thừa ngược lại sẽ ảnh hưởng đến quỹ tích cuộc sống của chúng ta, cám dỗ mọi lúc mọi nơi sẽ khiến sức chú ý của chúng ta bị phân tán.

Ngoài việc biến cuộc sống trở nên đơn giản hơn, chúng ta cần phải từ bỏ thói quen một lòng hai dạ, mỗi lần chỉ nên chuyên chú vào một việc. Nếu bạn có hàng tá việc cần làm, vậy thì hãy tạm thời gác chúng lại và nghỉ ngơi để có thể làm việc hiệu quả hơn.

Nếu môi trường xung quanh có quá nhiều cám dỗ, khiến bạn khó tập trung, hãy tìm đến những nơi yên tĩnh, chỉ dành riêng cho việc học tập hay làm việc như thư viện, phòng tự học, có như vậy mới có hiệu suất cao.

Chúng ta nên hình dung ra kết quả công việc sẽ như thế nào. Mọi người đều hy vọng làm một việc có thể trước sau vẹn toàn. Trong công việc, khi bạn đã nỗ lực nhưng không nhận được kết quả dự kiến, có thể bạn sẽ cảm thấy tinh thần sa sút, bởi phần đông mọi người chỉ căn cứ vào kết quả để phán xét bạn.

Nhưng cùng lúc đó nếu bạn không ngừng bước về phía trước, bạn sẽ đạt được kết quả tốt, thậm chí là làm nên kỳ tích. Oán trách và tự coi nhẹ bản thân cơ bản không giải quyết được vấn đề.

Ngoài ra, nhất định phải “vui với công việc”. Khi bạn tha thiết yêu sự nghiệp của mình như yêu sinh mệnh, bạn sẽ coi công việc là niềm vui. Chuyên chú vào công việc, cuộc đời của bạn sẽ ngập tràn hạnh phúc.

Quá trình học tập tại Học viện Quân sự Mỹ (West Point) gian khổ hơn các trường quân sự khác. Trong số sinh viên trúng tuyển mỗi năm, có một phần năm sinh viên sẽ thôi học giữa chừng. Đa phần những sinh viên này đều rời khỏi trường khi vừa kết thúc năm thứ nhất.

Bởi trong năm học này, họ cần trải qua một loạt khảo nghiệm trong một kế hoạch rất tàn khốc như sinh lý, tâm lý, xã giao. Những người không thể kiên trì, cuối cùng chỉ có thể bị loại hoặc bỏ cuộc.

Angela Duckworth - giáo sư tâm lý học nổi tiếng của Đại học Pennsylvania cho rằng, bài trắc nghiệm chỉ số thông minh (IQ), chỉ số cảm xúc (EQ) và thiên phú trước khi nhập học đủ để chứng minh những sinh viên kia có đủ tiềm lực để theo học tại đây. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, tại sao kế hoạch tàn khốc này lại có thể đào thải nhiều sinh viên đến vậy.

Nghi vấn đặt ra là: Kế hoạch này có phải cố tình làm khó sinh viên, hay là thực sự có thể phát hiện điểm thiếu sót trong nhân cách của sinh viên. Vì vậy, giáo sư Duckworth đã triển khai một loạt điều tra nhằm vào những sinh viên thành công hoặc thất bại trong kế hoạch này những năm qua, tức hạng mục nghiên cứu “trắc nghiệm sự vững vàng và nghị lực”.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Phần lớn sinh viên hoàn thành kế hoạch đó của trường, thì sau khi tốt nghiệp đều có sự nghiệp thành công và gia đình mỹ mãn, còn bí quyết đạt được thành công bắt nguồn từ việc học tập kế hoạch tàn khốc năm xưa. Kế hoạch này đã bồi dưỡng tính bền bỉ và chí tiến thủ trong họ, khích lệ họ không ngừng tiến bước về phía thành công.

Thành quả nghiên cứu của giáo sư Duckworth không những được tổng kết thành 10 điều thị phạm kinh nghiệm, mà còn được xem là giáo trình quý giá nhất, có ý nghĩa của Học viện Quân sự Mỹ.

Cuộc sống chốn công sở cũng tương tự như vậy, là rưng rưng nước mắt kiên trì đến cùng, hay cúi mình khuất phục trước khó khăn, đều do chúng ta lựa chọn. Khi đối mặt với trắc trở có thể bền chí đến cùng, không quản ngại gian lao, vất vả, mới có thể gặt hái được thành công.