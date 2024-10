Diddy bị còng chân tại tòa

Theo TMZ, trong phiên tòa, Diddy được tiết lộ có tâm trạng vui vẻ. Mẹ của rapper còn thổi nụ hôn gió về phía con trai đang bị còng chân.

TMZ đưa tin trong phiên tòa ở Manhattan, Mỹ hôm 10/10 (giờ địa phương), các công tố viên liên bang phản pháo nhóm luật sư của Diddy, cho rằng phía "trùm nhạc rap" vu cáo họ phân biệt chủng tộc Diddy trong phim tài liệu The Downfall of Diddy: The Indictment.

Hồi tháng 9, khi phim tài liệu được ra mắt, luật sư Marc Agnifilo chỉ trích việc chính quyền liên bang theo đuổi vụ án hình sự chống lại thân chủ của ông chẳng khác nào "hành động hạ bệ người đàn ông da đen thành đạt".

"Cáo buộc trên của phía Diddy là vô căn cứ", TMZ trích tuyên bố của các công tố viên tại tòa.

TMZ mô tả dáng vẻ của Diddy trong phiên tòa. Ảnh: TMZ.

Đối với cáo buộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ dàn dựng đoạn video CCTV cho thấy cảnh Combs đuổi theo bạn gái cũ Cassie và tấn công cô ở khách sạn vào năm 2016 (do CNN công bố gần đây), các công tố viên phủ nhận họ cung cấp thông tin công khai cho việc này.

Công tố viên cho biết, cuộc điều tra về Diddy vẫn đang được tiến hành. Đại diện nhóm công tố viên, Emily Johnson, nói Văn phòng luật sư Mỹ hiện phân tích 100 thiết bị điện tử được tìm thấy tài nhà riêng của Diddy ở Los Angeles và Miami, với khả năng cao Diddy phải đối mặt với loạt cáo buộc bổ sung.

Theo TMZ, có rất nhiều cảm xúc diễn ra trong phiên tòa. Diddy - kẻ bị cáo buộc - được kể xuất hiện với trạng thái vui vẻ, trông gầy hơn trước. "Janice Combs thổi những nụ hôn gió đến con trai mình, trong khi Diddy ra hiệu về phía bà với đôi chân bị còng", nguồn tin tiết lộ thêm.

Mẹ và các con của Diddy ra về sau phiên tòa. Ảnh: TMZ.

Phiên điều trần diễn ra chỉ sau một ngày luật sư của Combs đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cáo buộc các đặc vụ đã tiết lộ thông tin trái phép, bao gồm cả thông tin vụ khám xét nhà riêng của Diddy tại Miami và Los Angeles vào tháng 3, gây ảnh hưởng lớn đến vụ án.

Trong đơn kiện dài 17 trang, nhóm pháp lý đại diện Diddy viết: "Thông tin bị rò rỉ trước phiên tòa có tính định kiến ​​cao, đã làm hoen ố nhóm bồi thẩm đoàn và tước đi quyền được xét xử công bằng của ông Combs".

Marc Agnifilo và Teny Geragos, hai luật sư của Diddy, yêu cầu thẩm phán "tổ chức một phiên điều trần về chứng cứ để xem xét hành vi sai trái của chính phủ liên bang liên quan đến vụ rò rỉ thông tin".

Họ đồng thời yêu cầu bịt miệng các công tố viên và những thành viên khác của chính phủ để ngăn chặn làm lộ thông tin cho giới truyền thông, và yêu cầu các quan chức, đặc biệt là các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phải giao nộp "email, tài liệu và hồ sơ" về các vụ rò rỉ thông tin trước đó.

Theo thông tin mới nhất, phiên điều trần tiếp theo của Diddy dự kiến diễn ra vào ngày 18/12. Phiên tòa xét xử nam rapper được thẩm phán Arun Subramanian ấn định vào ngày 5/5/2025.