Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Dịch vụ lừa đảo hứa ‘đảm bảo an toàn’ qua eo biển Hormuz

  • Thứ ba, 21/4/2026 19:52 (GMT+7)
Các tin nhắn lừa đảo hứa hẹn cho tàu thuyền đi qua an toàn eo biển Hormuz đã được gửi tới một số công ty vận tải biển có tàu đang mắc kẹt ở tuyến hàng hải này.

Tàu thuyền neo đậu gần eo biển Hormuz ngày 20/4. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/4, công ty quản lý rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS phát đi cảnh báo cho biết các đối tượng không rõ danh tính, tự nhận đại diện cho giới chức Iran, đã gửi tin nhắn yêu cầu một số công ty vận tải trả phí quá cảnh bằng tiền điện tử để được “cấp phép” lưu thông qua eo biển.

Nội dung tin nhắn lừa đảo mà MARISKS tiếp cận được có nội dung như sau: “Sau khi cung cấp tài liệu và được Cơ quan An ninh Iran đánh giá đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xác định mức phí cần thanh toán bằng tiền điện tử. Chỉ khi đó, tàu của quý vị mới có thể đi qua eo biển mà không bị cản trở vào thời điểm được thỏa thuận thống nhất”.

“Những tin nhắn này là lừa đảo”, công ty nhấn mạnh, đồng thời cho biết chúng không phải do cơ quan chức năng Iran gửi đi. Theo Reuters, hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Tehran.

900 tàu cùng khoảng 20.000 thuyền viên vẫn đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh vì chiến sự Iran.

Ngày 18/4, Iran đã nổ súng vào ít nhất hai tàu, trong đó có một tàu chở dầu, buộc các tàu này phải quay đầu. Từ một số nguồn tin, MARISKS cho rằng ít nhất một tàu trong số này có thể đã trở thành nạn nhân của phương thức lừa đảo kể trên, dẫn tới việc tàu hiểu nhầm tín hiệu và vẫn cố tình đi qua eo biển khi bị yêu cầu quay đầu.

Eo biển Hormuz 'tắc nghẽn', lưu lượng tàu thấp kỷ lục Hãng tin Tasnim dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết, trong khoảng thời gian trên, chỉ duy nhất một tàu chở dầu mang tên Nero rời vịnh Ba Tư qua eo Hormuz, trong khi hai tàu khác di chuyển theo chiều ngược lại, đi vào khu vực.

Vấn đề Trung Đông

An Hòa

Iran Eo biển Eo biển Hormuz Công ty vận tải Sắc tộc Tàu chở dầu

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý