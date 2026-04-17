Diamond Holdings khẳng định vị thế đơn vị phân phối BĐS cao cấp

Là đơn vị phân phối bất động sản, tham gia triển khai nhiều dự án quy mô lớn, Diamond Holdings từng bước khẳng định vị thế thông qua quá trình đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn.

Doanh nghiệp cho thấy một mô hình kinh doanh bền vững dựa trên ba trụ cột: Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân sự bản lĩnh và hệ thống vận hành tối ưu.

Khẳng định vị thế từ những dự án biểu tượng

Trong hành trình phát triển, Diamond Holdings lựa chọn đồng hành cùng các chủ đầu tư có chiến lược dài hạn và hệ sinh thái sản phẩm cao cấp, trong đó MIK Group là một trong những đối tác trọng tâm. Sự hợp tác giữa hai bên được duy trì chặt chẽ trên cơ sở hiệu quả triển khai qua từng dự án.

Mới đây, Diamond Holdings được vinh danh là “Đối tác kinh doanh xuất sắc năm 2025” của chủ đầu tư MIK Group, xác lập một dấu mốc mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Đây là hạng mục cao nhất dành cho đối tác phân phối, ghi nhận những đơn vị duy trì hiệu quả bán hàng ổn định, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về doanh số và có đóng góp nổi bật trong quá trình triển khai dự án. Danh hiệu này là kết quả của quá trình tích lũy nội lực và hiệu quả triển khai thực tế trên thị trường.

Các dự án mà Diamond Holdings tham gia phân phối cho thấy sự đa dạng trong các phân khúc sản phẩm, được phân tầng theo từng định vị và tiêu chuẩn khắt khe của MIK Group.

Các dự án như The Matrix One hay The CosmoPolitan - thuộc phân khúc hạng sang và cao cấp nhất của MIK Group - ghi dấu tại khu vực phía tây Hà Nội với chuẩn mực sống thượng lưu và cộng đồng cư dân tinh hoa. Imperia Holiday Hạ Long mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Bắc.

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị Ocean Park 2, The Parkland là một trong những dự án trọng điểm Dianmond Holdings phân phối. Ảnh phối cảnh.

Hiện nay, Diamond Holdings tiếp tục thể hiện vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng chủ đầu tư MIK Group phân phối các dự án The Parkland - Imperia Ocean City, Imperia Sky Park, The Magnolia, Imperia Green Paradise... Đây đều là những dự án đang nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng, bổ sung thêm lựa chọn cho thị trường ở các dòng sản phẩm cao cấp, đồng thời cho thấy sự hiện diện liên tục của Diamond Holdings trong hệ thống sản phẩm của chủ đầu tư.

Tại tất cả dự án tham gia, Diamond Holdings luôn đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, nằm trong nhóm các đại lý phân phối chủ lực của chủ đầu tư. Quá trình tham gia phân phối nhiều dự án với quy mô và định vị khác nhau giúp Diamond Holdings tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, từ nhận diện nhu cầu thị trường đến tổ chức hoạt động tư vấn và giao dịch.

"Kiềng ba chân" từ bộ máy lãnh đạo, nhân sự và hệ thống hỗ trợ toàn diện

Nội lực của Diamond Holdings được kết tinh từ đội ngũ ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Sự am hiểu tâm lý khách hàng cùng khả năng dự báo xu hướng thị trường của ban lãnh đạo giúp Diamond Holdings luôn đi trước một bước trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, cùng khách hàng kiến tạo giải pháp đầu tư an toàn và bền vững.

Đồng hành cùng tầm nhìn đó là đội ngũ nhân sự bản lĩnh và hệ thống cộng tác viên đông đảo. Tại Diamond Holdings, năng lực của nhân viên được mài giũa qua thực tế khốc liệt của thị trường, được đào tạo thường xuyên và cập nhật liên tục về sản phẩm, thị trường, chính sách bán hàng cũng như kỹ năng tư vấn.

Diamond Holdings kết nối giá trị sống và đầu tư bền vững tại Imperia Green Paradise tới đông đảo khách hàng. Ảnh phối cảnh.

Song song đó, Diamond Holdings duy trì cơ chế đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho nhân sự. Chính sách thu nhập phù hợp, môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến minh bạch giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân đội ngũ kinh doanh có năng lực. Đây cũng là nền tảng để đảm bảo chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng và nhà đầu tư.

Một trong những điểm nổi bật trong mô hình vận hành của Diamond Holdings là hệ thống hỗ trợ toàn diện dành cho đội ngũ kinh doanh và khách hàng. Các bộ phận marketing, đào tạo, admin và quản lý sản phẩm được tổ chức theo hướng đồng bộ, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, chính xác và cập nhật liên tục. Nhờ đó, tư vấn viên có thể tiếp cận đầy đủ dữ liệu về sản phẩm, chính sách và thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch và chất lượng dịch vụ.

Từ nền tảng nội lực đã được xây dựng, Diamond Holdings hướng tới việc tạo ra giá trị thực tế cho khách hàng, nhà đầu tư và đội ngũ nhân sự. Với nhà đầu tư, đó là những lựa chọn phù hợp về tiềm năng phát triển và tính thanh khoản. Với khách hàng an cư, đó là sự phù hợp về không gian sống, tiện ích và môi trường cộng đồng. Với đội ngũ nhân sự, đó là một môi trường làm việc có định hướng, nơi mỗi cá nhân có thể phát triển bền vững.

Sự kết hợp giữa nền tảng con người, hệ thống vận hành và danh mục dự án đã triển khai giúp Diamond Holdings từng bước củng cố vị thế trên thị trường. Đó không chỉ là "cánh tay nối dài" của các chủ đầu tư, mà còn là bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi nhà đầu tư trên hành trình tìm kiếm những giá trị sống và lợi nhuận đích thực.