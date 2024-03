Địa chấn xảy ra ở tứ kết FA Cup

Đại diện Premier League, Wolves gục ngã trước Coventry 2-3 ở tứ kết FA Cup tối 16/3.

Coventry lần đầu vào bán kết FA Cup sau 37 năm chờ đợi.

Trong số các CLB góp mặt ở tứ kết, Wolverhampton may mắn bốc được lá thăm dễ dàng nhất mang tên Coventry, CLB đang đứng thứ 9 tại Championship. Đại diện Premier League được chơi trên sân nhà nhưng lại để đối thủ vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai.

2 pha lập công của Ait Nouri và Bueno ở phút 83 và 88 giúp Wolves dẫn ngược đối thủ đến từ giải hạng Nhất. Tỷ số 2-1 được duy trì cho đến tận phút 90+6 nhưng Wolves vẫn để thua theo kịch bản khó tin.

Phút 90+7, Ellis Simms chớp cơ hội đánh đầu từ cự ly gần, gỡ hòa 2-2 cho Coventry. Trước đó, cũng chính tiền đạo sinh năm 2001 ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, cơn ác mộng thực sự đến với "Bầy sói". Dù đã lùi toàn bộ quân số về trước khung thành, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn không thể ngăn Haji Wright tung cú cứa lòng hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho Coventry.

Lần đầu tiên kể từ năm 1987, Coventry lại góp mặt ở bán kết FA Cup. Đó cũng là mùa bóng họ lên ngôi vô địch giải đấu cúp lâu đời nhất thế giới, sau khi hạ Tottenham ở chung kết.

3 đại diện còn lại của vòng bán kết FA Cup 2023/24 sẽ được xác định sau các cặp đấu giữa Man City vs Newcastle, Man Utd vs Liverpool và Chelsea vs Leicester.