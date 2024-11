Martial tỏa sáng nhưng không cứu nổi AEK Athens

Anthony Martial cuối cùng đã "mở tài khoản" bàn thắng tại giải VĐQG Hy Lạp sau 5 trận chờ đợi. Tuy nhiên, niềm vui của tiền đạo người Pháp lại không trọn vẹn khi AEK Athens chịu thất bại nặng nề 1-4 trước Olympiacos trong trận derby vòng 12 Super League 1, diễn ra rạng sáng 25/11 (giờ Hà Nội).

Trên sân Georgios Karaiskakis, Martial ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho AEK Athens ở phút 43, mang lại hy vọng cho đội nhà. Nhưng sự bùng nổ của Olympiacos trong hiệp hai, với cú hat-trick của Ayoub El Kaabi và một bàn từ Gelson Martins, đã khiến nỗ lực của Martial trở nên lu mờ.

Dù kết quả không như ý, Martial có một trận đấu đầy nỗ lực. Anh thi đấu suốt 90 phút, đóng góp tích cực cho mặt trận tấn công với 58 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 73%, 1 đường chuyền quyết định, 1 cơ hội ngon ăn được tạo ra, 1 cú sút trúng đích, 3 lần rê bóng thành công và thắng 5/7 pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là 19 lần để mất bóng, cho thấy cựu ngôi sao AS Monaco và Manchester United vẫn cần cải thiện sự ổn định trong lối chơi.

Đây là bàn thắng thứ hai của Martial sau 6 trận thi đấu trên mọi đấu trường cho AEK Athens. Trước đó, anh lập công trong trận thắng 1-0 trước Aris Thessaloniki FC tại Cúp Quốc gia ngày 30/10. Người hâm mộ AEK Athens từng kỳ vọng pha lập công ấy sẽ là bước ngoặt giúp Martial tỏa sáng ở Hy Lạp, nhưng sự hòa nhập của tiền đạo 28 tuổi vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Martial gia nhập AEK Athens theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 sau khi chia tay Manchester United. Anh ký hợp đồng 3 năm, nhận mức lương kỷ lục 2,5 triệu bảng/mùa, vượt xa Erik Lamela, người từng giữ kỷ lục lương tại CLB với 1,7 triệu bảng/năm.

Sự xuất hiện của Martial được kỳ vọng sẽ đưa AEK Athens trở lại ngôi vương Super League, sau khi họ chỉ về nhì ở mùa giải trước dù đã vô địch mùa 2022/23.

Trước khi chọn AEK Athens, Martial nhận nhiều lời mời từ Brazil và các CLB châu Âu. Tuy nhiên, yêu cầu lương cao của anh khiến nhiều đội bóng phải rút lui. Hy Lạp giờ đây là bến đỗ để Martial tìm lại phong độ đỉnh cao, nhưng rõ ràng, hành trình của anh tại đây vẫn còn nhiều thử thách.

