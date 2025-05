‘Địa chấn’ tại bóng đá Brazil

Quyết định được đưa ra bởi Tòa án Tư pháp Rio de Janeiro, gây ra làn sóng chấn động trong giới bóng đá nước này, đặc biệt sau khi liên đoàn vừa công bố bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Theo quyết định của Thẩm phán Gabriel Zefeiro thuộc Tòa án Rio de Janeiro, Ednaldo Rodrigues bị cách chức vì những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến tính pháp lý trong quá trình ông quay trở lại nắm quyền. Phán quyết này có hiệu lực tức thì và không thể kháng cáo.

"Tòa án quyết định: Một, bãi nhiệm toàn bộ Ban Lãnh đạo hiện tại của CBF; Hai, yêu cầu Phó Chủ tịch Fernando José Sarney triệu tập cuộc bầu cử Hội đồng điều hành mới, tuân thủ đúng thời hạn theo luật định", trích nội dung phán quyết.

Ông Fernando José Sarney sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò điều hành CBF cho đến khi tổ chức cuộc bầu cử mới, dự kiến không sớm hơn giữa tháng 6. Trong thời gian này, ông Sarney chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của liên đoàn theo Điều 7 của Điều lệ tổ chức.

Theo El Mundo Deportivo, tòa án kết luận rằng việc ông Ednaldo quay trở lại ghế Chủ tịch trước đó là bất hợp pháp, dựa trên những bằng chứng không thể chối cãi liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Antonio Carlos Nunes - một trong những người chủ chốt ký vào văn bản đưa Ednaldo trở lại quyền lực.

Theo hồ sơ tòa án, ông Nunes được xác định mắc khối u não ác tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và khả năng ra quyết định. Tòa án khẳng định: "Ông Nunes không đủ năng lực để tự đưa ra quyết định vào thời điểm ký văn bản. Mọi hành động của ông được điều khiển bởi người khác và không phát xuất từ ý chí tự do".

Với những phát hiện này, Tòa Tối cao tuyên bố thỏa thuận giữa các bên - vốn được phê chuẩn trước đó - là hoàn toàn vô hiệu, với lý do mất năng lực hành vi dân sự và nghi vấn giả mạo chữ ký.

Khi được hỏi về quyết định của tòa án, ông Ednaldo tỏ ra điềm tĩnh trước tình thế. Trong cuộc phỏng vấn với UOL Esporte, Chủ tịch CBF chia sẻ: "Tôi là người kiên cường trước những cáo buộc không đúng sự thật. Tôi chỉ tập trung vào công việc, không để bản thân bị chi phối bởi những điều tiêu cực".

Ông cũng bày tỏ niềm tin vào đội ngũ pháp lý của CBF: "Về mặt pháp lý, CBF có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, họ sẽ làm mọi cách để đảm bảo công lý được thực thi".

Đây là lần thứ hai kể từ khi nhậm chức, ông Ednaldo bị buộc phải rời ghế Chủ tịch, nhưng lần này với một phán quyết được cho là không thể đảo ngược.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi CBF chính thức công bố bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV trưởng đội tuyển Brazil, khiến tương lai của chiến lược gia người Italy trở nên bấp bênh.

Nhiều nguồn tin từ nội bộ CBF tiết lộ rằng việc công bố Ancelotti được thực hiện khá vội vã, có thể là biện pháp đối phó với những rắc rối pháp lý mà Chủ tịch Ednaldo phải đối mặt. Mặc dù vậy, liên đoàn được cho là đã chuẩn bị các phương án pháp lý dự phòng để giữ Ancelotti ở lại trong trường hợp Ednaldo bị cách chức - điều mà giờ đây trở thành hiện thực.

Hiện tại, các bên liên quan vẫn theo dõi tình hình và chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai của HLV Ancelotti. Tuy nhiên, theo kế hoạch, chiến lược gia người Italy vẫn dự kiến sẽ dẫn dắt Selecao trong hai trận đấu sắp tới thuộc đợt tập trung quốc tế tháng 6, gặp Ecuador (ngày 6/6) và Paraguay (ngày 11/6).

Khủng hoảng này đến vào thời điểm nhạy cảm đối với bóng đá Brazil. Sau những thất bại liên tiếp ở World Cup 2022 và Copa America 2023, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi dưới thời Ancelotti - một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Việc liên đoàn rơi vào tình trạng bất ổn về lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu mà Brazil đặt mục tiêu giành lại vị thế thống trị trên đấu trường quốc tế sau 24 năm chờ đợi.

Giới chuyên môn nhận định, những tuần tới sẽ là giai đoạn quyết định đối với tương lai bóng đá Brazil, khi các phe phái trong nội bộ CBF bắt đầu vận động cho cuộc bầu cử sắp tới. Người hâm mộ chỉ có thể hy vọng rằng những biến động này sẽ không ảnh hưởng đến màn trình diễn của Neymar và đồng đội trên sân cỏ.

