Đi xe máy ngược chiều trên quốc lộ, một người bị xe khách tông tử vong

Người đàn ông 48 tuổi lái xe máy đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk bị xe khách tông tử vong tại chỗ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6/4, tại Km 1325 quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), ông D.D.Đ (SN 1987) đi xe máy BKS 78AD-120.xx đã xảy ra va chạm với xe khách giường nằm 34 chỗ BKS 50H-738.xx đi theo hướng Bắc - Nam.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đ. đi xe máy ngược chiều trên đoạn đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”.

Vụ tai nạn khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do người đi xe mô tô vi phạm quy định về chiều lưu thông, không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông.

Vào ngày 22/2, tại quốc lộ 18, tỉnh Bắc Ninh cũng xảy ra vụ tai nạn do xe máy đi ngược chiều khiến người đi xe máy tử vong. Theo đó, khoảng 11h trưa, tại quốc lộ 18 (hướng Bắc Ninh - Nội Bài), đoạn qua xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô tải và xe máy đi ngược chiều, trên xe máy có hai người.

Thời điểm trên, ôtô tải đang đi đúng chiều, đúng làn đường thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương, nhưng người ngồi sau tử vong.

