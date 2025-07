Đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp

Sau khi lấy đồ để trả nợ, sợ gia đình phát hiện nên Vũ đến khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình tạo hiện trường giả bằng cách tự xé áo, tự té ngã xuống lề đường rồi đến báo Công an xã.

Hà Quốc Vũ tại hiện trường báo tin giả bị cướp. Ảnh: TTXVN.

Sáng 12/7, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết vừa xác minh làm rõ việc một nam thanh niên đến Công an xã báo tin giả bị 4 thanh niên khống chế cướp tài sản, gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới xã Khánh Bình.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 11/7, Hà Quốc Vũ (sinh năm 2005, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đến Công an xã Khánh Bình trình báo việc bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên hai xe môtô khống chế cướp một giấy phép lái xe, hai giấy đăng ký xe, một nhẫn vàng 18 kara và một đồng hồ đeo tay; sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 10/7/2025, tại khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Công an xã Khánh Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của Vũ thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.

Lực lượng Công an tiến hành đấu tranh với Vũ, Vũ thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an nhưng do thiếu nợ nên đã hành động như vậy.

Vũ nợ một thanh niên tên Phal (không rõ nhân thân lai lịch) số tiền 11,7 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 10/7, Vũ điện thoại hẹn Phal đến khu vực bến đò Đồng Ky, xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) để trả nợ.

Do không đủ tiền trả cho Phal nên Vũ lấy ví da bên trong có giấy đăng ký xe và tháo 1 chiếc nhẫn vàng 18 kara, 1 đồng hồ đeo tay đưa cho Phal.

Sau đó, sợ gia đình phát hiện nên Vũ đến khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình tạo hiện trường giả bằng cách tự xé áo, tự té ngã xuống lề đường rồi đến trình báo Công an xã.

Vụ việc đang được Công an xã Khánh Bình tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi báo tin giả không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của cơ quan chức năng, còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật, tránh hậu quả đáng tiếc.