TP.HCM sắp có đợt mưa diện rộng

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 14/7 và ngày 17-18/7, khu vực TP.HCM khả năng có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 14/7 và ngày 17-18/7, khu vực TP.HCM khả năng có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên vừa có bản tin dự báo tình hình thời tiết khu vực TP.HCM trong những ngày giữa tháng 7.

Theo đó, về hình thế thời tiết, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ hoạt động mạnh trong những ngày đầu tuần; từ khoảng ngày 13/7 hoạt động yếu dần. Từ khoảng ngày 15/7, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động trên khu vực Nam bộ với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Dự báo từ nay đến ngày 20/7, thời tiết khu vực TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng; chiều và tối có và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Riêng ngày 14/7 và ngày 17-18/7 khả năng có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

“Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản; đề phòng mưa lớn và có thể gây ngập sâu một số tuyến đường”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên đưa ra khuyến cáo.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió Tây Nam phổ biến với cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ đến động.

Trong 10 ngày giữa tháng 8, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ, dao động từ 27,5-29,5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Tổng lượng mưa trong 10 ngày (từ 10/7 đến 20/7), xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100 mm, có nơi trên 110 mm.

