Đi tìm kho báu hay 'đi vào chỗ chết'?

Hải trình nghiệt ngã

Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

  Thứ sáu, 10/10/2025 08:17 (GMT+7)
Vào thế kỷ 17-18, Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành nhiều cuộc thám hiểm bằng đường biển. Đây là những chuyến đi đầy nguy hiểm, chưa tìm được kho báu, thủy thủ đoàn đã mất mạng.

Tham hiem tren bien anh 1

Tranh vẽ một chiến hạm của Anh vào thể kỷ 18. Ảnh minh họa: H.S.

Nhân chứng duy nhất không thiên vị chính là Mặt trời. Trong nhiều ngày, nó chứng kiến một vật thể kỳ lạ nhấp nhô giữa đại dương, bị gió và sóng tàn phá không thương tiếc. Một vài lần, con thuyền suýt đâm phải bãi đá ngầm, và nếu thế hẳn là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, có thể do định mệnh, như một số người sau này tuyên bố, hoặc chỉ là may mắn bất ngờ, nó đã trôi dạt vào một vịnh nhỏ ngoài khơi bờ biển đông nam Brazil, nơi một số cư dân đã nhìn thấy nó.

Dài hơn 15 mét và rộng 3 mét, nó đúng là một dạng thuyền nào đó, dù trông giống như được chắp vá từ những mảnh gỗ và vải vụn, rồi bị quật đến mức tơi tả. Buồm rách bươm, cần buồm gãy.

Nước biển rỉ qua thân tàu và từ bên trong bốc lên mùi hôi thối. Những người chứng kiến tiến lại gần hơn, nghe thấy những âm thanh kinh hoàng: 30 người đàn ông chen chúc trên thuyền, cơ thể gần như chỉ còn da bọc xương. Quần áo của họ phần lớn đã rách nát, khuôn mặt bị che phủ bởi những lớp râu tóc rối bù, mặn như rong biển.

Một số người yếu đến mức không thể đứng dậy, và một người đã qua đời ngay sau đó. Thế nhưng, một nhân vật có vẻ là người phụ trách, dù yếu ớt, đã đứng lên với một nỗ lực phi thường và tuyên bố rằng họ là những người sống sót từ tàu Wager của Hoàng gia, một chiến hạm Anh.

Tin tức về vụ việc lan đến Anh, thoạt đầu được đón nhận với nỗi hoài nghi. Vào tháng chín năm 1740, trong cuộc xung đột đế quốc với Tây Ban Nha, tàu Wager chở khoảng 250 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã rời Portsmouth trong một hạm đội cùng với nhiệm vụ bí mật: Bắt giữ một tàu chiến Tây Ban Nha chứa đầy kho báu, được biết đến như “phần thưởng của mọi đại dương”.

Gần Mũi Sừng, ở cực nam Nam Mỹ, hạm đội đã bị một cơn bão dữ dội nhấn chìm và tàu Wager được cho là đã chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, 283 ngày sau khi con tàu được báo cáo mất tích, những người đàn ông này đã xuất hiện kỳ diệu ở Brazil.

Họ bị đắm tàu trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi bờ biển Patagonia. Đa số các sĩ quan và thủy thủ đoàn đã thiệt mạng, nhưng 81 người sống sót đã lên đường trên một con thuyền tạm bợ được ghép lại từ những mảnh vỡ của tàu Wager.

Họ chen chúc trên tàu đến mức gần như không thể di chuyển, phải vượt qua những cơn gió mạnh, sóng triều kinh hoàng, những trận bão băng và động đất. Hơn 50 người đã thiệt mạng trong suốt hành trình gian khổ này, và khi những người còn sống đến Brazil ba tháng rưỡi sau đó, họ đã vượt qua gần 3000 hải lý, một trong những chuyến đi dài nhất của những người sống sót sau nạn đắm tàu từng được ghi nhận.

Họ được ca ngợi vì sự khéo léo và lòng dũng cảm. Như người lãnh đạo nhóm đã nói, thật khó tin rằng “con người có thể chịu đựng được những nỗi khốn khổ mà chúng tôi đã trải qua”.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Thám hiểm trên biển Biển Patagonia Kho Báu Wager Rách bươm

