Di sản văn hóa phi vật thể Việt qua ống kính nhiếp ảnh gia Nguyễn Á

Hai cuốn "Những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh" và "Chuyện biển đảo quê hương" lưu giữ hàng nghìn tác phẩm nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chụp trong nhiều năm làm nghề.

Một bức ảnh tại triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. Ảnh: Phan Chi.

Chiều 28/8, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức triển lãm ảnh và lễ ra mắt hai cuốn sách Những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh và Chuyện biển đảo quê hương.

Ông Nguyễn Á theo đuổi đề tài về di sản văn hóa phi vật thể đã hơn một thập kỷ. Bắt nguồn từ việc bị cuốn hút bởi Nhã nhạc Cung đình Huế, ông Nguyễn Á tiếp tục tìm hiểu nhiều di sản văn hóa khác, để thấy mỗi di sản đều có một "linh hồn" riêng.

"Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong cái nôi của một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Bằng những bức ảnh của mình, tôi mong muốn lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ", ông Nguyễn Á ghi lời tựa trong sách.

Cuốn sách tập hợp nhiều bức ảnh, thông tin, câu chuyện của ông Nguyễn Á về các di sản văn hóa phi vật thể, gồm nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, nghệ thuật làm gốm của người Chăm, nghệ thuật Xòe Thái, dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ,...

Cuốn sách "Những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh". Ảnh: Phan Chi.

Cuốn Chuyện biển đảo quê hương lại chứa đựng tình yêu của nhiếp ảnh gia dành cho vùng biển của đất nước. Theo tác giả, cuốn sách không chỉ kể câu chuyện về một hòn đảo hay một vùng biển, mà mong muốn phác họa bức tranh về biển đảo Việt Nam qua hình ảnh của năm vùng Hải quân Việt Nam.

Cuốn sách chứa đựng những bức ảnh thể hiện thiên nhiên hùng vĩ, kể những câu chuyện về những cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày đêm bền bỉ bám biển, giữ đảo, lao động, cống hiến và gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - đánh giá cao giá trị của cuốn sách. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sức sống cho di sản, đồng thời truyền dạy tình yêu di sản văn hóa cho các thế hệ kế tiếp.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (ngoài cùng bên trái) và đại diện các đơn vị đồng hành đã tặng hai cuốn sách ảnh cho nghệ nhân. Ảnh: Phan Chi.

Lễ ra mắt sách và triển lãm ảnh quy tụ nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân từ khắp mọi miền Việt Nam. Các nghệ nhân đã biểu diễn các tác phẩm đặc sắc của cộng đồng mình, đồng thời chia sẻ câu chuyện gìn giữ các giá trị văn hóa. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á và đại diện các đơn vị đồng hành đã tặng các cuốn sách ảnh cho các nghệ nhân, nhằm tri ân những cống hiến của họ với nền văn hóa Việt Nam.