Đi bộ tưởng đơn giản, hóa ra nhiều người mắc lỗi này

Nhiều người đi bộ mỗi ngày nhưng ít chú ý đến cách các ngón chân tiếp xúc với mặt đất. Ảnh: Unsplash .

Đi bộ là hoạt động quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết cách đặt chân đúng. Một số bài tập đơn giản có thể giúp các ngón chân linh hoạt hơn.

Trong cuốn Thông điệp của bàn chân do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, tác giả Saori Ichino giới thiệu một số bài tập giúp vận động các ngón chân, tăng cường cơ lòng bàn chân và điều chỉnh cách bước đi.

Theo tác giả, đi bộ là hoạt động đòi hỏi bàn chân vận động nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng bàn chân đúng cách. Một trong những vấn đề được đề cập là tình trạng đi bộ nhưng các ngón chân không tiếp xúc đầy đủ với mặt đất.

Cuốn sách gọi đây là tật “nhấc ngón chân”. Tác giả cho rằng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến cách một người di chuyển và khuyến khích luyện tập để các ngón chân linh hoạt hơn. Những liên hệ giữa cách đi bộ với vận mệnh, tài năng hay khả năng giao tiếp được trình bày trong sách là quan điểm của tác giả, không phải kết luận khoa học đã được xác lập.

Cách bước đi để bàn chân vững vàng hơn

Theo hướng dẫn trong sách, khi đi bộ, người tập nên chú ý cách bước và đặt bàn chân để tạo tư thế tự nhiên, vững vàng.

Cụ thể, khi bước về phía trước, nên hướng ngón chân thứ hai thẳng theo hướng di chuyển. Cách đặt chân này giúp phân bổ trọng tâm tự nhiên hơn về phía ngón chân cái và ngón chân thứ hai.

Với bàn chân phía sau, lòng bàn chân cần hướng thẳng. Người tập nên bước chắc chắn, phối hợp chuyển động của bàn chân để đưa cơ thể về phía trước nhẹ nhàng.

Cuốn sách giới thiệu hai bài tập đứng nhón chân nhằm rèn luyện các ngón chân và cơ bắp chân. Người tập nên bám vào tường hoặc bàn để giữ thăng bằng.

Từ cách đặt bàn chân đến động tác nhón chân, những thay đổi nhỏ trong luyện tập có thể giúp tăng cường khả năng vận động của các ngón chân. Ảnh: Unsplash.

Bài tập đứng bằng phần gốc ngón chân cái

Đứng nhón chân, dồn lực vào phần gốc ngón chân cái và giữ ngón út không chạm sàn. Sau đó, từ từ hạ gót chân xuống, dừng lại khi gót còn cách mặt sàn khoảng 1 cm rồi nhón chân trở lại.

Lặp lại động tác 10 lần. Trong quá trình tập, cần chú ý giữ thăng bằng và thực hiện chuyển động có kiểm soát.

Bài tập đứng nhón bằng năm ngón chân

Bám vào tường hoặc bàn, dùng phần trước lòng bàn chân để nhón người lên. Sau đó, từ từ hạ chân xuống, dừng lại khi gót chân còn cách sàn khoảng 1 cm rồi tiếp tục nhón lên.

Thực hiện động tác 10 lần, chú ý không để gót chân chạm sàn trong quá trình tập theo hướng dẫn của sách.

Tư thế ngồi Son-kyo và bài tập mở rộng ngón chân

Ngoài các bài tập đứng nhón chân, tác giả giới thiệu tư thế ngồi Son-kyo nhằm vận động các cơ ở lòng bàn chân.

Người tập mở rộng bàn chân và khớp hông, đồng thời sử dụng cơ bụng để giữ thân người ổn định. Theo hướng dẫn, nên cố gắng duy trì tư thế trong khoảng 30 giây.

Sách cũng đề cập việc sử dụng tất năm ngón hoặc loại tất có hai phần riêng biệt cho ngón cái và bốn ngón còn lại. Thiết kế này giúp các ngón chân được tách biệt thay vì bị bó chung trong một khoang tất.

Một bài tập khác là mô phỏng trò oẳn tù tì bằng ngón chân để tăng khả năng vận động của các ngón bị cứng. Người tập lần lượt co các ngón chân lại, chỉ cong ngón cái lên hoặc xòe rộng các ngón chân, tương ứng với ba động tác “bao”, “kéo” và “búa”.

Việc lặp lại các động tác này giúp người tập chủ động vận động từng ngón chân, qua đó rèn luyện khả năng co, duỗi và phối hợp giữa các ngón.

Các bài tập trên có thể được tham khảo để tăng cường khả năng vận động của bàn chân. Tuy nhiên, người tập không nên cố thực hiện nếu thấy đau hoặc khó giữ thăng bằng. Người có bệnh lý bàn chân, cổ chân hoặc gặp khó khăn khi đi lại nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi áp dụng.