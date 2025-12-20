ĐH Đồng Nai lên tiếng vụ chậm chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên

ĐH Đồng Nai đã có phát ngôn chính thức về việc sinh viên sư phạm khoá 11 phản ánh trường chậm chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

ĐH Đồng Nai cam kết sẽ sớm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên. Ảnh: FBNT.

Lý giải nguyên nhân chậm chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên, TS Phạm Hùng Đức, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết quá trình triển khai chính sách hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thời gian qua phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, buộc nhà trường phải rà soát kỹ lưỡng để việc chi trả được chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong đó, việc xác định danh sách sinh viên đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị định 116 cần tiếp tục đối chiếu, kiểm tra nhằm tránh sai sót và thất thoát ngân sách nhà nước.

Vị phó hiệu trưởng cũng cho biết ban giám hiệu mới của nhà trường sau khi được kiện toàn trong năm 2025 đã nắm bắt những vướng mắc phát sinh từ đợt tuyển sinh năm 2021. Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ tập trung chỉ đạo rà soát danh sách sinh viên khóa 11 đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116.

Quan điểm của nhà trường là thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên. Ban giám hiệu ĐH Đồng Nai cũng khẳng định luôn đặt quyền lợi của sinh viên lên hàng đầu và đang khẩn trương hoàn thiện các bước cần thiết để sinh viên sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

Về việc nhà trường bị tố thiếu minh bạch trong chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm khóa 11, lãnh đạo nhà trường khẳng định quá trình thực hiện được tiến hành công khai.

Từ khi ban giám hiệu mới được kiện toàn vào tháng 8/2025, nhà trường đã chủ động báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 116.

Theo kế hoạch, ngay trong tuần tới, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với ban giám hiệu ĐH Đồng Nai và các đơn vị liên quan để thống nhất giải pháp, sớm giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm. Hiện, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 116 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trước đó, sinh viên sư phạm khoá 11 của ĐH Đồng Nai đồng loạt phản ánh tình trạng chậm chi trả khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo nghị định 116.

Các sinh viên cho biết đã hoàn tất các thủ tục đăng ký hưởng chính sách từ năm nhất, tức từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền dù đã tốt nghiệp.

Khoản hỗ trợ sinh hoạt phí mà sinh viên sư phạm nhận được là 3,63 triệu đồng/tháng. Như vậy, tổng số tiền dự kiến mà ĐH Đồng Nai dự kiến chi trả cho mỗi sinh viên là 145 triệu đồng, tương đương 3,63 triệu đồng/tháng nhân với 40 tháng thực học.