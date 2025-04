Depay phản ứng sau khi giải đấu bị đổi luật

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) tuyên bố sẽ xử phạt các cầu thủ có hành vi giống Depay trong trận đấu thuộc Paulista A1 giữa Corinthians và Palmeiras hôm 17/3, cầu thủ này phản ứng.

Anh cho biết: "Tôi đến Brazil để trải nghiệm ‘jogo bonito’ một cách chân thực nhất, nhưng giờ lại bị phạt thẻ vàng vì chỉ đứng trên bóng trong vài giây. Tôi không hiểu có gì sai ở đây. Bóng đá Brazil đang trên đà phát triển và xứng đáng nhận được sự chú ý toàn cầu".

Cựu cầu thủ của Barcelona nhấn mạnh rằng việc giới hạn sự sáng tạo trong bóng đá sẽ không giúp nâng cao giá trị của môn thể thao này. Anh kết thúc thông điệp bằng việc kêu gọi các nhà quản lý bóng đá tập trung vào việc cải thiện các quy định giúp môn thể thao phát triển, thay vì đưa ra những quyết định vô lý.

Phút 90 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Corinthians, Depay đứng bằng hai chân lên trái bóng đầy khiêu khích và dẫn đến những va chạm quyết liệt sau đó.

Hành động của chân sút người Hà Lan bị chỉ trích trên sân và khiến CBF đưa ra quyết định cấm các cầu thủ tái diễn tình huống này. Theo thông báo từ Ủy ban Trọng tài CBF, các trọng tài phát hiện hành vi đứng trên bóng sẽ phải xử lý bằng quả phạt gián tiếp cho đối phương và thẻ vàng cho cầu thủ vi phạm.

Chắc chắn, cuộc tranh cãi này sẽ còn tiếp tục được bàn tán trong thời gian tới, khi mà bóng đá Brazil đang đứng trước những lựa chọn quan trọng về việc phát triển và bảo tồn "jogo bonito".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.