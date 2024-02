Đến sân bay Tân Sơn Nhất sớm gần 2 giờ vẫn không lên được máy bay

Không thể check-in tại quầy hay máy pos, Mai Anh và Ngọc Anh bị trễ chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội vào lúc 16h30 ngày 5/2.

“Hai chị em tôi không đến trễ, mà là không check-in được”, Mai Anh (1996) và Ngọc Anh (2000) vừa khóc, vừa khẳng định với nhân viên hãng hàng không Vietjet Air tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Mất thời gian, lỡ công việc

Mai Anh thậm chí còn đưa cho Tri Thức - Znews xem thông tin chuyến xe chở mình và em gái đến sân bay. Trên màn hình hiển thị 14h37, tức là cả hai đã có mặt tại sân bay trước gần 2 giờ để làm thủ tục check-in.

Thế nhưng, khi check-in trên máy pos, cả hai nhận thông tin chuyến bay đã đủ chỗ (fully booked) dù trước đó đã đặt vé thành công. Hai chị em tiếp tục di chuyển đến quầy check-in để làm thủ tục trực tiếp, song việc xếp hàng lâu khiến cả hai lỡ mất thời điểm lên máy bay.

Khi được điều sang quầy đại diện giải quyết các vấn đề của hành khách, Mai Anh và Ngọc Anh được nhân viên đưa ra hai phương án giải quyết: Mua vé hãng khác hoặc đợi chuyến TP.HCM ra Hà Nội vào ngày mai của Vietjet Air.

Mai Anh và Ngọc Anh không đồng tình với cách giải quyết này bởi cả hai phải về Hà Nội trong hôm nay, đồng thời không muốn mất tiền mua vé lần hai vì số tiền phải bỏ ra trước đó không nhỏ - 8 triệu đồng cho hai vé lượt đi.

“Vô lý ở chỗ chúng tôi không làm sai, cũng thanh toán tiền vé cách đây hai tháng vậy mà không được bay chuyến mình muốn. Tôi để ý các chuyến đi Hà Nội đều bị như vậy, có người đợi được đến ngày mai nên đành quay về”, Mai Anh bày tỏ.

Mai Anh và Ngọc Anh xác nhận đến sân bay lúc 14h37. Ảnh: NVCC.

Về trường hợp này, nhân viên của hãng giải thích với Mai Anh và Ngọc Anh: “Sau một giờ, hệ thống trên máy pos sẽ tự động đóng. Máy cũng chỉ mở 60% số ghế trên một chuyến bay. Ngày thường, tụi em có thể đến trước 1, 2 giờ là làm vé kịp. Tụi chị cũng nói luôn là chỉ hỗ trợ phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và người già. Tụi em là thanh niên khỏe mạnh thì tụi chị không thể hỗ trợ. Do đó, tụi em buộc phải tự đến sớm, ít nhất là trước 3 giờ để làm thủ tục”.

Người này cũng ngỏ ý bàn giao trường hợp của hai hành khách này cho ca sau, song không đảm bảo sắp xếp được chuyến bay trong tối nay.

Đành bỏ chuyến, mất tiền vé

Hoàng (24 tuổi) rơi vào hoàn cảnh tương tự Mai Anh và Ngọc Anh. Tuy nhiên, Hoàng không được bay chuyến mới dù đã chấp nhận đóng tiền trễ chuyến theo quy định của hãng.

Ban đầu, Hoàng được hỗ trợ làm vé để bay chuyến theo lịch trình cũ, chỉ cần đóng thêm một khoản tiền phạt - theo lời Hoàng là hơn 200.000 đồng. Nhưng sau đó, nhân viên thông báo Hoàng không thể bay.

"Không còn cách nào để giải quyết. Coi như tôi bỏ chuyến, mất tiền vé. Tôi cũng khó mua được vé mới vì nhân viên nói rằng hãng 'cháy vé' mấy ngày nay", Hoàng ngậm ngùi bước ra cửa sân bay, gác lại chuyến đi Huế sát Tết của mình.

Tri Thức - Znews đang liên hệ với đại diện hãng hàng không Vietjet Air để làm rõ sự việc.

Lượng khách chiều 5/2 tại sân bay Tân Sơn Nhất tập trung đông ở khu vực quầy thủ tục của hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đa phần chuyến bay bị delay có điểm đến là các tỉnh, thành phía Bắc: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Hành khách được khuyến nghị chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội. Ảnh: Mai Vũ.

Nhằm hạn chế tối đa bất tiện do xếp hàng chờ đợi và tránh bị nhỡ chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hãng hàng không đang khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay, đồng thời có mặt tại sân bay đúng giờ và tuân thủ các quy định an ninh, an toàn của nhà chức trách về giấy tờ tùy thân, hành lý.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách cần chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế.

Quầy thủ tục sẽ đóng trước giờ khởi hành 40 phút đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút đối với chuyến bay quốc tế, cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.