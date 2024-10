Đến Ferguson còn bị sa thải, thì không ai an toàn ở Man Utd

Nhưng với những thay đổi gần đây từ chủ sở hữu mới là tập đoàn Ineos, nhiều người đặt câu hỏi liệu bản sắc của CLB có còn nguyên vẹn. Từ việc sa thải nhân sự đến những quyết định gây tranh cãi liên quan đến huyền thoại Sir Alex Ferguson, Manchester United đối mặt với cuộc cải tổ mạnh mẽ chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Steve Brown, một chuyên gia phân tích hiệu suất gắn bó với Manchester United trong suốt 23 năm, trở thành một trong những “nạn nhân” đầu tiên của cuộc cải tổ do INEOS khởi xướng. Trong đợt cắt giảm 250 nhân viên vào đầu năm 2024, Brown bị sa thải, cùng với nhiều nhân sự khác, khi giới chủ mới tìm cách tinh giản bộ máy.

Sau khi nhận quyết định sa thải, Brown đăng tải một thông điệp trên LinkedIn, một phần trong đó viết: “CLB thay đổi rất nhiều trong 23 năm qua, một số điều tốt, một số thì không. Đừng đánh mất linh hồn của đội bóng chỉ để tiết kiệm một vài xu. Những người đã ở đó đã biến nơi này thành một nơi đặc biệt, giàu lịch sử”.

Thông điệp này của Brown gây được sự chú ý đặc biệt khi có thông tin Sir Alex Ferguson - người được xem như linh hồn của Manchester United - sẽ không còn tiếp tục nhận được hợp đồng đại sứ trị giá 2,1 triệu bảng sau mùa giải 2024/25. Rio Ferdinand, cựu trung vệ của Man Utd, đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Nếu Sir Alex có thể bị sa thải, thì không ai an toàn ở ManUtd - bất kỳ ai cũng có thể bị sa thải ngay bây giờ”.

Quyết định ngừng hợp đồng đại sứ của Ferguson có lẽ là cú sốc lớn nhất cho người hâm mộ Manchester United. Chiến lược gia người Scotland, thuyền trưởng đã dẫn dắt Man Utd đến vô số danh hiệu trong hơn hai thập kỷ, không chỉ là một huyền thoại, mà còn là một biểu tượng của tinh thần và giá trị mà Manchester United đại diện. Ông giúp CLB phát triển thành một đế chế thương mại mà INEOS hiện có thể tận hưởng.

Vì vậy, việc cắt hợp đồng của ông, với một số người, không chỉ đơn thuần là một quyết định tài chính, nó mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thay đổi trong cách Manchester United hoạt động.

Cũng sẽ có những người cho rằng trong tình hình hiện tại, cắt giảm chi phí là điều cần thiết. Manchester United công bố khoản lỗ 113,2 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6, và con số này tăng lên gần 160 triệu bảng trong hai năm qua. Ratcliffe và INEOS, với sự hỗ trợ của công ty tư vấn Interpath Advisory, đã quyết định cắt giảm 20% lực lượng lao động để giảm gánh nặng tài chính. Họ dự kiến việc cắt giảm này tiết kiệm từ 40 đến 45 triệu bảng, bao gồm cả việc ngừng trả khoản tiền đại sứ cho Ferguson.

Cuộc cải tổ không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm nhân sự cấp cao hay ngừng hợp đồng đại sứ. INEOS và Ratcliffe đang thực hiện một cuộc đại tu toàn diện, từ phòng họp đến sân cỏ. Trong năm qua, hàng loạt nhân sự cấp cao tại Manchester United bị thay thế. Richard Arnold, cựu CEO của CLB, rời đi sau 16 năm cống hiến, cùng với đó là Giám đốc Tài chính Cliff Baty, và Giám đốc Bóng đá John Murtough. Họ được thay thế bởi những gương mặt mới từ INEOS, trong đó có Omar Berrada làm CEO và Roger Bell làm Giám đốc Tài chính.

Không chỉ những người trong phòng họp bị ảnh hưởng, mà cả các nhân sự khác như hai chuyên gia vật lý trị liệu Richard Merron và John Davin, những người gắn bó lâu năm với đội một, cũng phải ra đi. Ở cấp độ huấn luyện, những cái tên quen thuộc như Steve McClaren, Benni McCarthy, và Neil Harris cũng bị thay thế khi Erik ten Hag được làm mới với đội ngũ huấn luyện viên mới.

Về phía học viện, Neil Harris - người đã có 21 năm phát triển các thế hệ tài năng trẻ cho Man Utd - cũng đã phải rời đi trong quá trình tái cấu trúc. Nhiều động thái này, đặc biệt ở cấp độ phòng họp và học viện, không gây ra nhiều phản ứng dữ dội, vì thành tích trên sân của Manchester United trong những mùa giải gần đây không mấy ấn tượng.

Khi Ratcliffe và INEOS nắm quyền sở hữu Manchester United, họ đưa ra cam kết cải thiện tình hình tài chính của câu lạc bộ. Điều này đồng nghĩa với việc phải cắt giảm mọi chi phí không cần thiết và tối ưu hóa hoạt động trên mọi phương diện.

Thậm chí, các phúc lợi như làm việc tại nhà và các lợi ích khác cũng bị thay đổi. Với lực lượng lao động lớn nhất trong số các đội bóng Premier League - 1.112 nhân viên tính đến ngày 30/6/2023 - Manchester United trở thành một bộ máy cồng kềnh cần phải được tinh giản.

Tuy nhiên, không ít người lo ngại rằng trong nỗ lực cắt giảm chi phí, INEOS có thể sẽ “đánh mất linh hồn” - như lời cảnh báo của Brown. Các quyết định tàn nhẫn trong quá trình tái cấu trúc có thể mang lại hiệu quả tài chính trong ngắn hạn, nhưng liệu chúng có làm mất đi những giá trị cốt lõi mà Manchester United xây dựng trong hơn một thế kỷ?

Manchester United đứng trước ngã ba đường. Sự thay đổi dưới thời Ratcliffe và INEOS có thể đưa CLB trở lại với vinh quang bằng cách tối ưu hóa hoạt động và chi phí. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, họ có thể đánh mất bản sắc của câu lạc bộ - thứ khiến Manchester United trở thành một trong những cái tên được yêu mến nhất trên thế giới.

Cuối cùng, những quyết định mà INEOS và Ratcliffe đưa ra sẽ định hình tương lai của Manchester United. Liệu CLB có thể duy trì được linh hồn của mình, hay sẽ trở thành một bộ máy khổng lồ chỉ chạy theo lợi nhuận? Điều chắc chắn là trong quá trình này, bất kỳ ai cũng có thể bị hy sinh. Và như Rio Ferdinand cảnh báo: “Nếu Sir Alex có thể bị cắt hợp đồng, thì không ai an toàn ở Manchester United”.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.