Đến đón khách mà không chở, tài xế bấm hoàn thành để khách bị trừ tiền

Xí nghiệp taxi Đà Nẵng (Công ty CP Thuận Phước Phát) vừa có quyết định cắt ca, khóa app với ông Đ.Đ.C. - nhân viên lái xe taxi do vi phạm nội quy công ty, ảnh hưởng đến khách hàng.

Tối 3/12, tài xế C. lái xe taxi BKS 43A – 48.XXX nhận thông báo đón khách là ông N.T.B tại khu vực ga đến Sân bay Đà Nẵng. Ông B. đặt xe về đường Lý Tự Trọng (quận Hải Châu). Tài xế C. gọi điện giục ông B. đến cột số 9 tại sảnh đến, khi lên xe, ông B. nói do không biết cụ thể cột số 9 nằm hướng nào nên phải mất thời gian tìm và đi bộ tới.

Xe taxi do tài xế C. điều khiển.

Thấy khách phàn nàn, tài xế C. yêu cầu khách rời khỏi xe và bấm nút “hoàn thành cuốc xe” trên ứng dụng đặt xe khiến khách hàng bị trừ tiền, dù không chở ông B. Chưa dừng lại, sáng hôm sau, tài xế này liên tục nhắn tin đến số điện thoại của ông B., dùng những lời lẽ tục tĩu xúc phạm, hù dọa ông.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Xí nghiệp Taxi Đà Nẵng đã có quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với tài xế C. do không đón được khách mà bấm “hoàn thành cuốc xe” để khách bị trừ tiền, phát ngôn với khách hàng bằng ngôn từ không đúng với văn hóa doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến khách hàng.

Tài xế C. bị phạt 2 triệu đồng, cắt ca đình chỉ 10 ngày, cấm vào các điểm khai thác khách của công ty; khóa app đến khi có thông báo lại. Công ty cũng nhấn mạnh, trong thời gian 6 tháng (kể từ 4/12/2024), nếu tài xế C. tiếp tục tái phạm bất kỳ lỗi nào theo nội quy, công ty sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng lao động theo quy định.

