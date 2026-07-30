Đêm tri ân xúc động cùng 'Đất nước thiên hùng ca'

Trong đêm diễn "Đất nước thiên hùng ca", 211 cựu chiến binh được sống lại ký ức lịch sử qua ngôn ngữ sân khấu đương đại giàu cảm xúc.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Vinpearl phối hợp Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức chương trình tri ân, mời 211 cựu chiến binh thưởng thức show diễn Đất nước thiên hùng ca tại Vinpearl Theatre Ocean City.

Phản hồi xúc động của chính những người từng đi qua chiến tranh đã góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn và giá trị lan tỏa của tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Đêm diễn tri ân những người làm nên lịch sử

Theo đó, Vinpearl Theatre Ocean City chào đón 211 hội viên thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn và Hội Cựu quân nhân tình nguyện Lào đến tham dự chương trình giao lưu, tri ân kết hợp thưởng thức Đất nước thiên hùng ca. Đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Suốt 75 phút, Đất nước thiên hùng ca đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ của sân khấu, âm nhạc và công nghệ trình diễn đương đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào và tinh thần Việt Nam trong mỗi người xem. Trong khán phòng, những nụ cười hòa cùng giọt nước mắt đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức lay động của tác phẩm.

Cảm xúc dâng trào khi cựu chiến binh nhớ lại hồi ức chiến tranh qua các trường đoạn Đất nước thiên hùng ca. Ảnh: Vinpearl.

Không ít cựu chiến binh lặng người khi ký ức về thời chiến tranh được khơi gợi. Có người nắm chặt tay đồng đội, có người lặng lẽ lau nước mắt.

Đó không chỉ là cảm xúc trước một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là sự đồng điệu của người từng sống trong những năm tháng lịch sử hào hùng với cách thế hệ hôm nay kể lại tinh thần bất khuất của dân tộc.

Khi nghệ thuật trở thành cầu nối quá khứ với tương lai

Điều đọng lại sau đêm diễn không chỉ là tràng pháo tay kéo dài hay đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, mà còn là sự đồng điệu từ chính những người từng đi qua chiến tranh về ý nghĩa của chương trình đối với thế hệ hôm nay.

Nhiều cựu chiến binh cho rằng Đất nước thiên hùng ca không chỉ dành cho người đã trải qua chiến tranh, mà đặc biệt có ý nghĩa với giới trẻ. Theo các chứng nhân lịch sử, đây là cách để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, biết trân trọng hy sinh của cha ông và nuôi dưỡng lòng yêu nước bằng trải nghiệm giàu cảm xúc thay vì bài học khô cứng.

Từng trường đoạn của Đất nước thiên hùng ca tạo nên cầu nối cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại. Ảnh: Vinpearl.

"Chúng tôi được nhìn lại hình ảnh của cha ông rồi lại thấy chính mình trong những năm tháng chiến tranh. Điều quý nhất là từ đây, thế hệ trẻ sẽ hiểu vì sao đất nước có được hòa bình và độc lập như hôm nay", một cựu chiến binh xúc động chia sẻ.

Một nữ cựu chiến binh cho biết sẽ đưa con cháu trở lại xem chương trình bởi tin rằng đây là cách ý nghĩa để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc và thêm tự hào về đất nước. Nhiều cựu chiến binh khác cũng bày tỏ mong muốn được quay lại cùng đồng đội và gia đình, để những giá trị mà chương trình truyền tải tiếp tục được lan tỏa.

Cả khán phòng lặng đi khi lá quốc kỳ khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở cuối show diễn. Ảnh: Vinpearl.

Những lời chia sẻ ấy là sự ghi nhận đặc biệt nhất dành cho Đất nước thiên hùng ca. Bởi giá trị của chương trình không nằm ở việc tái hiện trang sử hào hùng, mà còn ở khả năng đánh thức lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.