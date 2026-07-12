Khán giả vỡ òa trong đêm công diễn 'Đất nước thiên hùng ca'

Từ những đại cảnh sử thi đến khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc phủ kín sân khấu, “Đất nước thiên hùng ca” tạo nên đêm công diễn giàu cảm xúc tại Ocean City.

Tối 10/7, Đất nước thiên hùng ca có đêm công diễn thành công vượt mong đợi. Trong 75 phút, đại sử thi sân khấu đã chinh phục khán giả bằng những đại cảnh choáng ngợp, công nghệ trình diễn hiện đại và tinh thần Việt Nam xuyên suốt, khép lại bằng những tràng pháo tay không ngớt cùng “cơn mưa” lời khen từ giới chuyên môn.

Tinh thần Việt Nam chạm tới trái tim người xem

Dù Hà Nội đổ mưa lớn tối 10/7, gần 1.000 khán giả cùng nhiều nhà sử học, chuyên gia kinh tế, văn hóa, nghệ sĩ, cựu chiến binh và khách quốc tế vẫn có mặt từ rất sớm tại Vinpearl Theatre Ocean City để tham dự đêm công diễn đầu tiên của "kỳ quan sân khấu" do Vingroup đầu tư.

Gần 1.000 khán giả có mặt trong đêm công diễn đầu tiên của “Đất nước thiên hùng ca”.

Sáu chương của chương trình mở ra những lát cắt tiêu biểu trong dòng chảy hơn 4.000 năm lịch sử. Từ màn múa đôi trên không của Lạc Long Quân - Âu Cơ, không gian rực rỡ của nền văn minh lúa nước, hào khí Đông A sôi sục trên sông Bạch Đằng đến những năm tháng đấu tranh vì độc lập và hình ảnh một Việt Nam hòa bình hôm nay, mỗi lần sân khấu chuyển lớp là một lần khán phòng vang lên những tiếng trầm trồ và những tràng pháo tay không ngớt.

Những đại cảnh hoành tráng, đậm chất Việt nối tiếp nhau liên tục đẩy cảm xúc của khán phòng lên cao trào trước khi lắng lại ở những phân đoạn giàu chất thơ và chiều sâu lịch sử.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc khép lại chương trình trong không khí xúc động.

Khi chương trình khép lại bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc khổng lồ dần phủ kín sân khấu, cả khán phòng gần như lặng đi vì xúc động trước khi vỡ òa trong cảm xúc tự hào.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Nến xúc động cho biết, nhiều phân đoạn đã gợi lại cho bà những ký ức không thể nào quên của một thời tuổi trẻ. Bà tin cách kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại sẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận lịch sử và giá trị của hòa bình gần gũi, trực quan hơn.

Ở góc nhìn của một nhà sử học, GS.TS Vũ Minh Giang, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đánh giá sức hấp dẫn của Đất nước thiên hùng ca trước hết đến từ cách tiếp cận lịch sử giàu cảm xúc.

"Lịch sử và văn hóa là nguồn cảm hứng, tài nguyên vô giá để phục vụ cho cuộc sống hôm nay và tương lai. Từ lâu, tôi luôn có một ước nguyện rằng lịch sử, văn hóa phải trở thành những sản phẩm đặc sắc. Hôm nay, tôi thấy thỏa mãn với show diễn này", GS.TS Vũ Minh Giang chia sẻ.

Cùng quan điểm, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, chương trình đã mang đến "những cảm xúc lịch sử thông qua các ký ức lịch sử", vừa tạo nên giá trị giải trí, nhưng đồng thời cũng "làm trong sáng hơn, làm đầy đặn hơn tâm hồn của người xem".

Tài sản quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước

Đất nước thiên hùng ca chọn cách tôn vinh lịch sử, văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của sân khấu hiện đại. Đặc biệt, tinh thần Việt Nam hiện diện xuyên suốt từ trong thiết kế mỹ thuật, phục trang, đạo cụ đến cách dàn dựng các đại cảnh. Những chất liệu văn hóa Việt được chuyển hóa bằng tư duy tạo hình đương đại, tạo nên những không gian giàu tính biểu đạt và cảm xúc.

Nhiều khán giả xúc động trước những phân đoạn gợi nhắc ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận xét ngôn ngữ thiết kế của Đất nước thiên hùng ca là một cách tiếp cận rất đáng ghi nhận.

"Sự kết hợp không gian, mỹ thuật sân khấu, ánh sáng và công nghệ đã tạo nên tổng thể thống nhất, vừa tôn vinh phần trình diễn của nghệ sĩ, vừa mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc cho khán giả", vị chuyên gia nhìn nhận.

Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đánh giá sự kết hợp giữa chất liệu sử thi và truyền thống thực sự đã tạo ra một không gian rất Việt Nam, đầy hào hùng và cảm xúc.

"Âm nhạc phải mang đến tinh thần, cảm xúc cho từng phân cảnh và Đất nước thiên hùng ca đã làm được điều đó", nhà sản xuất âm nhạc nhận xét.

Giới chuyên môn đánh giá cao cách chương trình chuyển hóa lịch sử thành trải nghiệm sân khấu.

Để hiện thực hóa nhiều lớp ngôn ngữ, ê-kíp lựa chọn mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) với hệ thống sân khấu cơ khí và 12 công nghệ trình diễn hiện đại trong không gian chuyên biệt của Vinpearl Theatre Ocean City.

Đằng sau khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu là hơn 10.000 giờ tập luyện, thử nghiệm và hiệu chỉnh. Gần 100 nghệ sĩ cùng đội ngũ sáng tạo, kỹ thuật đã phối hợp hàng trăm chuyển động của diễn viên, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng để mọi phân cảnh đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Khán phòng vỡ òa khi chương trình khép lại bằng hình ảnh giàu cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam.

Ở góc độ kinh tế, TS Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhận định: "Việt Nam cần nhiều hơn những chương trình như Đất nước thiên hùng ca. Mỗi chương trình không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là tài sản văn hóa, góp thêm mảnh ghép để từng bước định vị hình ảnh quốc gia, nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế".

Đêm công diễn đầu tiên khép lại, nhưng hành trình của Đất nước thiên hùng ca mới chỉ bắt đầu. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của thời đại, chương trình mở ra kỳ vọng về những sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt, đủ sức chạm tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.