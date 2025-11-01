Đếm ngược đến đại tiệc thanh âm JBL Fest 2025

Không chỉ là ngày hội âm nhạc kết hợp nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, JBL Fest 2025 còn là sự kiện tri ân khách hàng - các “fan cứng” của JBL.

JBL Fest 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Khách hàng đã mua sản phẩm của JBL trong năm 2025 sẽ được tặng vé tham dự concert với dàn nghệ sĩ cực chất gồm Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Minh Lai, DJ VA và MC Goku. Ngoài khu vực concert giới hạn vé,vé VIP, Fanzone, GA cho khách hàng JBL, tất cả khu vực trải nghiệm và tương tác đều mở cửa tự do.

JBL Fest 2025 cũng là dịp để thương hiệu gửi lời tri ân chân thành đến đông đảo khách hàng của mình. Mỗi khách hàng mua sản phẩm JBL với giá niêm yết trên 1 triệu đồng và kích hoạt bảo hành từ ngày 1/1 đến 7/11 năm nay được tặng vé tham dự concert buổi tối. Khách hàng hợp lệ sẽ nhận được tin nhắn thông báo đổi vé qua số điện thoại kích hoạt bảo hành bởi nhà phân phối chính hãng PGI. Cách thức đổi vé và thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của nhãn hàng. Số lượng vé có hạn và ưu tiên khách hàng đổi vé thành công sớm trên website jblfest.vn.

Ngoài các khu VIP, GA hay Fanzone gần sân khấu cho các khách hàng của JBL, concert buổi tối còn có khu vực tự do để tất cả người yêu nhạc đều có thể “cháy” cùng lễ hội.

Khởi động từ 10h30, JBL Fest 2025 thiết kế một không gian tự do để người trẻ trải nghiệm, khám phá và kết nối. Hàng loạt hoạt động hấp dẫn đang chờ đón quan khách như khu trải nghiệm sản phẩm JBL - nơi bạn được trải nghiệm các dòng loa, tai nghe đình đám và khám phá cách JBL định nghĩa chất âm sống động; thử thách nhảy Silent Disco đầy năng lượng, nơi mọi người cùng hòa mình trong giai điệu theo cách riêng; thử thách thời trang Mix & Match cùng HLA, Dottie, Saigonswagger tạo nên phong cách thời trang cá tính mang đậm dấu ấn cá nhân; hay góc nghệ thuật và cảm hứng - xem tarot, vẽ tattoo, mask painting; khu vực để mọi người cùng sáng tạo trên bức tranh tường đặc sắc.

Khi hoàng hôn buông xuống, sân khấu chính của JBL Fest hứa hẹn “cháy hết mình” với đại nhạc hội quy mô hoành tráng. Cùng đắm mình trong bữa tiệc âm nhạc rực lửa với dàn nghệ sĩ hàng đầu như Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Minh Lai, DJ VA và MC Goku - những cái tên bảo chứng cho năng lượng bùng nổ và không khí không thể quên.

JBL Fest 2025 diễn ra vào thứ bảy, ngày 8/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM

Website: jblfest.vn.