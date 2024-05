Decao khóa trang cá nhân

Tới chiều 31/5, trang Instagram, nơi Decao đăng bài xin lỗi trước đó đã biến mất. Khi truy cập vào tài khoản có hơn 800.000 người theo dõi của Decao, dòng thông báo: “Rất tiếc, trang này hiện không khả dụng. Liên kết bạn theo dõi có thể bị hỏng hoặc trang này có thể đã bị gỡ” hiện ra. Trong khi đó, trang của thương hiệu thời trang mang tên Decao.daily vẫn mở nhưng ngập tràn những lời chỉ trích, kêu gọi tẩy chay từ cộng đồng mạng.

Với trang cá nhân có tick xanh, tên Cao Minh Thắng (tên thật của Decao) đạt hơn 260.000 người theo dõi, stylist ẩn hoặc xóa toàn bộ bài viết, hình ảnh. Chỉ còn duy nhất một bài đăng từ năm 2016 hiện trên trang này. Ngoài ra, trang dành riêng cho shop thời trang của Decao vẫn bị khóa suốt nhiều ngày qua.

Ồn ào của gia đình Decao nổ ra khi Lâm Minh ôm con livestream trong tình trạng hoảng loạn, khóc lóc và cho biết cô bị bạo hành. Trong livestream sau đó ít giờ, Lâm Minh khẳng định không tha thứ cho người đã bạo hành cô. Tuy nhiên, cô lên tiếng để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Người mẫu cũng hy vọng cộng đồng mạng không đạp đổ “chén cơm của ai”. Sau đó, ê-kíp chương trình Mẹ siêu nhân thông báo cắt bỏ những hình ảnh của gia đình Lâm Minh trong tập 11.

Tới 26/5, Decao lên tiếng xin lỗi. Anh giải thích: “Mẹ đã tương tác với vợ tôi và lập tức cô ấy cũng tương tác lại. Tôi cũng mất bình tĩnh và tăng tương tác”.

Không ít ý kiến cho rằng Decao đang lấp liếm sự thật khi dùng từ “tương tác” thay cho hành vi bạo lực. Ngoài ra, việc Decao mở màn bài đăng bằng cách đưa ra tình trạng sức khỏe của Lâm Minh cũng gây bất bình. Việc đó khiến cộng đồng mạng cảm thấy Decao đang lấy vấn đề tâm lý của vợ ra làm lý do giải thích cho vụ ồn ào.

