Dean Henderson bị Man Utd lừa dối

Sau 12 năm tại Carrington với chỉ 29 lần ra sân, Henderson quyết định rời đi để tìm lại sự nghiệp của mình, mở ra một chương mới với Crystal Palace và trước đó là khoảng thời gian khởi động lại sự nghiệp tại Nottingham Forest.

Gia nhập học viện của Man United từ Carlisle United năm 14 tuổi, Dean Henderson sớm được đánh giá cao nhờ tài năng và sự trưởng thành vượt bậc. Anh có những mùa giải ấn tượng khi được cho mượn tại các đội bóng như Sheffield United, Grimsby Town và Shrewsbury Town. Đặc biệt, trong mùa giải 2020/21, Henderson đã có 26 trận thi đấu cho đội một Man United, tạo nên sự cạnh tranh đáng kể với David De Gea.

Tuy nhiên, đến mùa giải 2021/22, cơ hội của anh tại Old Trafford trở nên hạn chế khi De Gea lấy lại phong độ sau một mùa giải không mấy ổn định. Henderson, sau một trận chiến với Covid-19, không thể lấy lại vị trí chính thức và phải ngồi dự bị suốt cả mùa giải.

Năm 2022, Henderson gia nhập Nottingham Forest theo dạng cho mượn, và ngay lập tức anh đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về quãng thời gian thất vọng tại Man United trong buổi phỏng vấn với đài talkSPORT.

"Tôi từ chối rất nhiều lời đề nghị cho mượn chất lượng vào mùa hè đó vì họ hứa rằng tôi sẽ là thủ môn số một", Henderson chia sẻ. "Nhưng rồi họ không để tôi ra đi. Việc phải ngồi ngoài và lãng phí 12 tháng ở độ tuổi này là điều thực sự không thể chấp nhận được, và tôi đã rất tức giận".

Henderson cũng không ngần ngại bày tỏ sự bất bình khi CLB không giữ lời hứa sau khi anh trở lại từ đội tuyển Anh tại Euro 2020. "Tôi được hứa rằng sẽ là thủ môn số một, nhưng rồi tôi bị Covid và tất cả những lời hứa đó tan biến", Henderson nói.

Đáng chú ý, Henderson còn thừa nhận cố tình tránh mặt HLV Erik ten Hag khi ông đến dẫn dắt đội bóng: "Tôi không muốn HLV mới nhìn thấy tôi trong tập luyện, vì tôi biết ông ấy có thể sẽ muốn giữ tôi lại. Tôi đã nói với ban lãnh đạo rằng tôi cần ra đi để được thi đấu thường xuyên. Tôi chưa từng nói chuyện với Ten Hag kể từ đó".

Quãng thời gian thi đấu tại Nottingham Forest giúp Henderson lấy lại phong độ và niềm tin. Tại đây, anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của Forest, góp phần giúp CLB trụ lại tại Premier League. Đây cũng là giai đoạn giúp Henderson chứng minh giá trị của mình sau những năm tháng bị lãng phí ở Old Trafford.

Đến năm 2023, Henderson chính thức chuyển đến Crystal Palace với mức phí 20 triệu bảng, khép lại chương đầy sóng gió tại Man United. Ở môi trường mới, Henderson dần khẳng định mình là một trong những thủ môn đáng tin cậy nhất của giải đấu, với những màn trình diễn ổn định và phong độ ấn tượng.

Câu chuyện của Dean Henderson là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trao cơ hội cho những tài năng trẻ và sự kiên trì trong sự nghiệp. Từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng nhưng không được trọng dụng, anh vượt qua những thử thách để tìm lại chính mình ở Nottingham Forest và Crystal Palace.

Henderson không chỉ là một thủ môn tài năng mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn lên, sẵn sàng đối mặt với những bất công để bảo vệ sự nghiệp của mình. Ở tuổi 27, anh vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, và câu chuyện của anh vẫn đang được viết tiếp.

