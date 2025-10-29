Đề xuất tăng lương cơ sở ngay đầu năm 2026

Đại biểu Quốc hội cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu/tháng không còn phù hợp, kiến nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét tăng ngay từ 1/1/2026, thay vì chờ tới giữa năm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.

Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng nay (28/10), đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) đề xuất Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến chính sách tiền lương và đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, coi đây là yếu tố then chốt để bảo toàn động lực, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Lương cơ sở 2,34 triệu/tháng không đủ sống

Theo đại biểu Tuấn, sau gần 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tuy gọn hơn về đầu mối nhưng khối lượng công việc lại tăng nặng. Ở nhiều địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, cán bộ phải đi làm xa hơn, đảm nhận nhiều phần việc hơn nhưng thu nhập không tăng, tạo áp lực lớn trong sinh hoạt.

Theo báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp này, cử tri tại Bình Thuận, Vĩnh Long, Quảng Trị… phản ánh sau khi sáp nhập, nhiều cán bộ xã phải di chuyển 10-15 km mỗi ngày tới trụ sở mới, trong khi phụ cấp đi lại và công vụ chưa được điều chỉnh.

Tại các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp, cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ vùng sáp nhập, vì chi phí đi lại, thuê nhà, sinh hoạt tăng khiến thu nhập thực tế của công chức giảm 10-12% so với trước đây.

Nhiều địa phương như Bắc Kạn, Cần Thơ và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng ghi nhận tình trạng cán bộ cơ sở phải kiêm nhiệm thêm nhiều phần việc do tinh giản biên chế, nhưng chính sách thu nhập chưa thay đổi, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác.

“Những con số này không chỉ là dữ liệu thống kê, mà là tiếng lòng của đội ngũ công chức, viên chức cơ sở, những người đang gánh phần việc nặng nề nhất của bộ máy Nhà nước. Nếu đời sống của họ không được đảm bảo, hiệu quả thực thi chính sách sẽ khó đáp ứng được yêu cầu”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Chính phủ và các ủy ban của Quốc hội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhiều nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhà ở, điện nước, học phí, xăng dầu và chi phí thuê nhà đều tăng mạnh, gây sức ép lớn lên đời sống người làm công ăn lương.

Đặc biệt, thu nhập thực tế của cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng rõ rệt khi mức lương cơ sở chưa được điều chỉnh tương ứng, trong khi chi phí đi lại và sinh hoạt tăng cao sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Dù chưa đến mức báo động, song thực tế này đang trực tiếp bào mòn thu nhập của những người thực thi công vụ.

Đại biểu cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024, đã không còn phù hợp với mặt bằng giá sinh hoạt hiện nay. Tại các đô thị, chi phí sinh hoạt tối thiểu (ăn uống, đi lại, điện nước, học phí con cái…) đã lên tới 4,5-5 triệu đồng/người/tháng, vượt xa khả năng chi trả của nhiều công chức trẻ.

“Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng dù có nhân với hệ số cao hơn thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ chi tiêu từ đầu tháng tới ngày 20 của tháng và 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng niềm tin và mì gói”, đại biểu Tuấn nhấn mạnh.

Đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/1/2026

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực Nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sau quá trình tinh giản biên chế, sáp nhập địa phương, trong khi giá cả leo thang.

Trước tình hình đó, đại biểu Trần Quốc Tuấn kiến nghị Chính phủ và Quốc hội cần xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, thay vì chờ tới giữa năm như các giai đoạn trước.

Cùng quan điểm, đại biểu Dương Văn Phước (đoàn thành phố Đà Nẵng), cũng chỉ ra bất cập trong cơ chế ngân sách cấp xã. Nguồn kinh phí phân bổ hiện chậm, thiếu và chưa tương ứng với khối lượng công việc tăng gấp 2-3 lần so với trước, khiến chính sách tiền lương chưa đủ động viên cán bộ yên tâm công tác.

Ông Phước đề nghị Bộ Nội vụ sớm khảo sát thực tế, xây dựng vị trí việc làm và khung biên chế tối thiểu làm cơ sở định biên cho cấp xã, đồng thời tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích cán bộ công chức cấp cơ sở gắn bó với công việc, nhất là tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.