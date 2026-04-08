Đề xuất chủ tịch Hà Nội được quyết định thành lập, giải thể đại học tư

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung quy định chủ tịch UBND TP Hà Nội có quyền quyết định thành lập, giải thể, cấp phép hoạt động các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn.

Học sinh lớp 12 trong một cuộc thi vào đại học ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Chiều 8/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo dự thảo, chủ tịch UBND TP Hà Nội được quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động đối với các trường đại học, cao đẳng công lập do thành phố quản lý. Chủ tịch thành phố cũng có thẩm quyền tương tự với các cơ sở đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn. Hiện nay, thẩm quyền này thuộc Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, chủ tịch Hà Nội cũng được giao quyền thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động đối với trường đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài sau khi có ý kiến của Bộ GD&ĐT.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất nhằm cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền cho TP Hà Nội; đồng thời tăng tính chủ động, kịp thời trong quản lý và phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân thủ đô và học sinh, sinh viên trong khu vực được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến ngay trong nước với chi phí hợp lý; đồng thời giữ lại nguồn lực tài chính, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, qua đó tăng nguồn thu cho thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức.

Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, dự thảo đề xuất cho phép UBND TP Hà Nội điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non và phổ thông, bảo đảm mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung bắt buộc của chương trình quốc gia.

Thành phố cũng được ban hành chương trình giáo dục đối với cơ sở nhiều cấp học, cơ sở chất lượng cao, mô hình tiên tiến, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển giáo dục của thủ đô.