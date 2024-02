Đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào diện đối tượng cảnh vệ

Thảo luận sửa một số điều Luật Cảnh vệ, nhiều ý kiến ủng hộ bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ gồm Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Chiều 20/2, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Thay mặt Cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết Luật Cảnh vệ năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, qua 5 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số vướng mắc, bất cập.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: quochoi.vn.

Theo thứ trưởng Bộ Công an, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua 5 năm thi hành, giải quyết các bất cập, vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực.

Thảo luận tại phiên họp, đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho biết qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Về bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện VKSND tối cao, đại tá Vũ Huy Khánh thông tin Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất.

Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh​. Ảnh: quochoi.vn.

Đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc bổ sung này nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Tòa án Nhân dân tối cao), nêu quan điểm, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao là những người đứng đầu các cơ quan xét xử, kiểm sát các hoạt động tố tụng, với tính đặc thù công việc liên quan trực tiếp đến chỉ đạo tổ chức giải quyết các vụ án, vụ việc, xử lý tội phạm, tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ bị kẻ xấu đe dọa, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe...

Do đó, đại diện Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định việc bổ sung 3 đối tượng này là đối tượng cảnh vệ hết sức cần thiết.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung bày tỏ đồng tình với các quy định của dự thảo luật như bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ; thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội; bổ sung quy định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của Luật Cảnh vệ...

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Ảnh: quochoi.vn.

Ông Lê Hoài Trung cho rằng trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điều này (điểm đ, khoản 3, Điều 1).

"Quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Công an, tôi thấy linh hoạt như này là phù hợp. Trên thực tế, về đối ngoại, các đối tượng cảnh vệ rất đa dạng, nhiều nước đang phát triển người lãnh đạo đi ra nước ngoài có thể gặp rủi ro về mặt an ninh. Nếu tất cả những việc ấy trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định có thể sẽ không đảm bảo yêu cầu", Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá dự thảo luật đã phù hợp với Hiến pháp và góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Song, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp cơ quan soạn thảo tiếp tục giải trình cho thuyết phục hơn, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi sớm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 30 vào chiều 22/2.