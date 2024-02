Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và CSCĐ

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh vệ chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tập trung các giải pháp phòng ngừa, loại trừ từ sớm, từ xa các nguy cơ an ninh truyền thống.

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Năm 2023, được sự quan tâm Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ của nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; đặc biệt là sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; các sự kiện đặc biệt quan trọng; các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm Việt Nam, đặc biệt là Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Đoàn Tổng thống Mỹ, Đoàn Tổng thống Hàn Quốc... và bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước công tác tại nước ngoài, góp phần quan trọng vào thành công hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo được niềm tin và ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới lực lượng Cảnh vệ cần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho các hoạt động, sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, cũng như hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nước ngoài.

Chủ tịch nước yêu cầu, ngành Công an tập trung, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân đến năm 2025 "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân phải quán triệt phương châm và quan điểm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp.

Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện nhằm xây dựng nguồn lực con người chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng Cảnh vệ chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, tập trung các giải pháp phòng ngừa, loại trừ từ sớm, từ xa các nguy cơ an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống đối với công tác cảnh vệ, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, kiên quyết không để bị động bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp trên “mặt đất,” “lòng đất” và “trên không.”

Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, cần tích cực, chủ động nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ để tối ưu hóa quá trình xử lý tình huống, chỉ huy tác chiến, tiết kiệm tối đa thời gian giải quyết nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, bảo đảm hệ thống, đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước lưu ý lực lượng Cảnh vệ là lực lượng đặc biệt, phải có chế độ, chính sách đặc biệt, phải tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lực con người, trang bị, bổ sung các phương tiện, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để đáp ứng thật tốt yêu cầu, nhiệm vụ "bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.”

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng Cảnh vệ tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để cùng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cảnh vệ, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp tình hình Việt Nam.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế, có kỹ năng chiến thuật bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của Công an nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Tới thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Cảnh sát Cơ động là lực lượng quan trọng của Công an Nhân dân, có chức năng thường trực chiến đấu cao, vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã nghiêm túc duy trì chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các hội nghị, sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, thể thao quan trọng của đất nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đón các đoàn khách, sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; trấn áp, ngặn chặn bạo loạn, gây rối chính trị.

Chúc mừng, biểu dương những thành tích lực lượng Cảnh sát Cơ động đạt được, Chủ tịch nước khẳng định, những năm qua lực lượng Cảnh sát cơ động luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; chiến đấu ngoan cường, dũng cảm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện bản chất cao quý của người Công an cách mạng: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình."

Chủ tịch nước cho biết năm 2024 là năm "tăng tốc" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh thuận lợi, đất nước còn bị tác động, ảnh hưởng bởi tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, nguy hiểm và phức tạp hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội phòng, chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vừng môi trường hòa bình, ổn định của đất nước.

Bên cạnh đó, không ngừng học tập, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, tăng cường huấn luyện, diễn tập các phương án; chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, để mỗi cán bộ chiến sỹ dù trực chiến, làm nhiệm vụ ở đâu cũng cảm nhận được không khí ấm áp của ngày xuân trong tình thân của đồng chí, đồng đội, trong sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện có hiệu quả 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi người chiến sỹ Cảnh sát cơ động thực sự mẫu mực, đại diện cho hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân là niềm vui, hạnh phúc của chính bản thân mình.