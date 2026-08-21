Để xuất bản trở thành một phần của công nghiệp văn hóa ở TP.HCM

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Sáng 21/8, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 lĩnh vực xuất bản thành phố. Dự hội nghị có đại diện Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM... Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, chia sẻ về bức tranh của ngành xuất bản nói chung, cũng như thị trường TP.HCM nói riêng.
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Từ góc nhìn của Hội Xuất bản Việt Nam, PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho rằng, ngành cần chủ động tìm kiếm những không gian mới để đưa sách đến gần bạn đọc hơn, thay vì chỉ trông chờ các kênh phát hành truyền thống. Theo hướng này, sách có thể được đưa đến những địa điểm có lượng người qua lại lớn như sân bay, khách sạn và các điểm đến công cộng.
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Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - đánh giá hoạt động xuất bản ở TP.HCM đạt những kết quả khá toàn diện. Hai nhà xuất bản của thành phố được xem là điểm sáng của ngành khi có doanh thu hơn 88 tỷ đồng. Theo ông Nguyên, TP.HCM vẫn là trọng điểm của thị trường phát hành hành, nổi bật là FAHASA, Phương Nam và nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc.
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Bà Phạm Thị Yến, Phó trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM), báo cáo tình hình hoạt động ngành xuất bản, phát hành của thành phố 6 tháng đầu năm. Theo đó, ngành đạt doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, tăng 8-9% so với cùng kỳ năm trước.
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Đường sách TP.HCM tiếp tục là điểm thu hút du khách quốc tế. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, đơn vị cũng chủ động tăng thêm những chương trình trải nghiệm để thu hút bạn đọc. Các hoạt động phát triển văn hóa đọc cũng được định hướng theo hướng thực chất hơn, không dừng ở phong trào mà góp phần nâng tỷ lệ đọc sách và phát triển thị trường bền vững.
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Tại hội nghị, lãnh đạo của các đơn vị quản lý Nhà nước, các hệ thống phát hành sách, Hội In TP.HCM trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến đối với định hướng phát triển ngành sách của TP.HCM trong thời gian tới.
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Cũng trong báo cáo về tình hình xuất bản ở TP.HCM, hai nhà xuất bản trực thuộc thành phố là Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ lần lượt ghi nhận doanh thu gần 7 tỷ đồng và gần 82 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Cả hai đơn vị đã thực hiện 780 tựa sách với gần 1,9 triệu bản in.
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Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tham gia đóng góp tích cực cho Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ - năm 2026 được tặng bằng khen của UBND TP.HCM.
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Cũng trong sáng 21/8, Hội Xuất bản Việt Nam công bố nghị quyết bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - làm Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hồi.
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Ông Trần Thế Thuận cũng chia sẻ 7 định hướng lớn trong phát triển ngành sách TP.HCM trở thành một thành tố quan trọng của công nghiệp văn hóa. Theo ông, xuất bản không chỉ giữ vai trò đưa tri thức đến bạn đọc mà còn cần được đặt trong bài toán rộng hơn về công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế sáng tạo của TP.HCM.
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"TP.HCM đã có những chính sách quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng của ngành xuất bản và hệ sinh thái toàn ngành, góp phần duy trì, xây dựng hoạt động ổn định, phong phú, đáp ứng thị hiếu và giữ vị trí nhất định trong khu vực thị trường trong nước và chuỗi cung ứng thị trường quốc tế; tạo ra bức tranh toàn thể không chỉ ở lĩnh vực tư tưởng văn hóa, bồi đắp tri thức, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mà còn là ngành kinh tế công nghệ, một bộ phận công nghiệp văn hóa mà Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra", Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận định về tình hình hoạt động của ngành.
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