Để xuất bản trở thành một phần của công nghiệp văn hóa ở TP.HCM

Từ góc nhìn của Hội Xuất bản Việt Nam, PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho rằng, ngành cần chủ động tìm kiếm những không gian mới để đưa sách đến gần bạn đọc hơn, thay vì chỉ trông chờ các kênh phát hành truyền thống. Theo hướng này, sách có thể được đưa đến những địa điểm có lượng người qua lại lớn như sân bay, khách sạn và các điểm đến công cộng.