Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi ngày 17/12, đề xuất giải pháp phòng chống hiệu quả để bảo vệ môi trường và tính mạng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15h40 đến 20h40 ngày 17/12, khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy ở khu vực này phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực trên, đặc biệt tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng gồm: Bà Nà, Đồng Dương, Tam Mỹ, Trà Liên, Trà My, Việt An.

Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Nguồn: TTXVN phát.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các xã. phường có nguy xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Trà Câu, Sơn Linh, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Để phòng chống lũ quét, sạt lở đất, các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng, các tỉnh, thành phố cần phải sử dụng các giải pháp về công trình và phi công trình.

Đối với các biện pháp công trình, các tỉnh, thành phố cần thực hiện trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt là các khu vực thường gây ra lũ quét, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ lớp phủ thực vật, tăng khả năng giữ nước của lưu vực, hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ, đồng thời xây dựng hồ chứa điều tiết lũ ở khu vực thường xảy ra lũ quét, khai thông các đường thoát lũ, xây dựng đê, tường chắn lũ quét, phân dòng lũ, xây dựng bổ sung các tràn sự cố ở các hồ chứa nước...

Đối với các biện pháp phi công trình, các địa phương cần lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét (nguy cơ cao; nguy cơ trung bình và vùng ít có khả năng xảy ra lũ quét). Bản đồ này là một trong những căn cứ quan trọng để địa phương đề ra các biện pháp phòng tránh lũ quét; quy hoạch sử dụng đất hạn chế phát triển trong vùng nguy cơ lũ quét cao.

Đối với các khu dân cư đã phát triển thiếu quy hoạch trước đây, các địa phương cần có quy hoạch lại và tái định cư, đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.