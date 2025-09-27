Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khỏi bệnh không cần thuốc

Cuốn sách này mang đến những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, giúp người đọc xây dựng chế độ ăn hợp lý, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

'Đệ nhất phu nhân' truyền cảm hứng khiến người Mỹ ăn uống khoa học hơn

  • Thứ bảy, 27/9/2025 21:09 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bằng ảnh hưởng của mình, một nhân vật trong chính trường Mỹ đã khuyến khích phát hành nhiều tài liệu bổ ích về dinh dưỡng. Từ đó, bữa ăn của người dân lành mạnh hơn.

Bua an lanh manh anh 1

Chế độ ăn cân bằng giữa đạm động vật và chất xơ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Ảnh minh họa: T.N.

Điều đáng mừng là chính sách khẩu phần ăn hàng ngày của Mỹ trong 10 năm gần đây ngày càng trở nên minh bạch. Năm 2009, Ủy ban Bác sĩ về Y học có trách nhiệm của Mỹ, một tổ chức phi lợi nhuận, đã đưa ra khái niệm “đĩa ăn năng lượng” không có xung đột lợi ích kinh tế và căn cứ trên số liệu khoa học. Cơ cấu khẩu phần dựa trên rau củ, trái cây, đậu và ngũ cốc được trình bày trong các tài liệu về dinh dưỡng một cách đơn giản, rõ ràng, bắt mắt.

Năm 2011, dưới sự thúc đẩy của đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát hành cuốn “Đĩa ăn của tôi” có cách bày trí rau củ, trái cây, ngũ cốc và protein gần như giống y hệt “đĩa ăn năng lượng” của Ủy ban Bác sĩ về Y học có trách nhiệm. Mặc dù bên cạnh có một ly sữa nhưng trong sách có giải thích rằng bạn có thể chọn sữa hạt.

Đầu năm 2016, Chỉ dẫn khẩu phần ăn hàng ngày của Mỹ được phát hành. Điểm nổi bật nhất là phiên bản này đã liệt kê chế độ ăn uống dựa trên thực vật là một trong những mô hình ăn uống lành mạnh được khuyến nghị và lần đầu tiên trong lịch sử, đề cập đến mối quan hệ giữa ẩm thực và môi trường.

Vào tháng 5 cùng năm, Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Sức khỏe Trung Quốc ban hành một phiên bản mới của chỉ dẫn khẩu phần ăn hàng ngày, đồng thời đề xuất khẩu phần ăn cân bằng phù hợp với người dân. Cấu trúc thái cực 4 phần rất giống “đĩa ăn của tôi” và “đĩa ăn năng lượng”.

Các hướng dẫn về khẩu phần ăn hàng ngày của Trung Quốc bắt đầu từ năm 1989. Lần sửa đổi đầu tiên vào năm 1997 đề xuất một cấu trúc tháp khẩu phần ăn hàng ngày có năm tầng. Trong lần cập nhật thứ 2 vào năm 2007, tháp khẩu phần ăn hàng ngày đã được bổ sung nước và vận động.

Chỉ dẫn khẩu phần ăn hàng ngày năm 2016 cũng đưa ra một tháp mới với các lựa chọn trực quan cho khẩu phần ăn hàng ngày, đồng thời lần đầu tiên liệt kê ra các yêu cầu dinh dưỡng của người ăn chay. Đây là một tiến bộ cực kỳ to lớn.

Mặc dù chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ do các bệnh mạn tính gây ra nhưng ánh bình minh đã xuất hiện. Trong bối cảnh các nước đang đẩy mạnh công tác phòng bệnh và dinh dưỡng, tôi tin rằng mùa xuân của chế độ ăn uống lành mạnh sẽ đến ngay thôi. Khi bạn ăn uống lành mạnh hơn, cơ thể sẽ thầm cảm ơn bạn.

Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

