Đề nghị truy tố Đào Minh Quân cùng loạt thành viên tổ chức khủng bố

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Bị can Đào Minh Quân và Phạm Lisa.

Theo Kết luận điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với nhóm cầm đầu, cốt cán của tổ chức khủng bố gồm: Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ. Các đối tượng bị đề nghị truy tố theo khoản 1 Điều 113 và khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 19 bị can trong nước về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC, ANĐT Bộ Công an đã niêm yết công khai các quyết định tố tụng gồm: khởi tố, truy nã, kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với các đối tượng nói trên.

Cơ quan điều tra đồng thời kêu gọi Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp không ra trình diện, các đối tượng sẽ bị xem như từ bỏ quyền tự bào chữa và bị đưa ra xét xử vắng mặt theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an khẳng định đây là một tổ chức khủng bố ở nước ngoài, lâu nay tiến hành nhiều hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ, nhận tài trợ; tham gia huấn luyện, “trưng cầu dân ý” hay tuân thủ chỉ đạo của tổ chức này đều bị xem xét xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không tiếp tay cho các hoạt động biểu tình, phá rối; không tham gia hội nhóm phản động; không chia sẻ thông tin xấu độc, tin giả, tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, hoặc hoạt động có liên quan tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.